Son dakika: Emerick Aubameyang'in yeni takımı Chelsea

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, "Pierre-Emerick Aubameyang'ın, Barcelona'dan Chelsea'ye kalıcı transferi tamamlandı." denildi.

Gabonlu 33 yaşındaki forvet oyuncusunun Chelsea ile iki yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Aubameyang, geçen sezon Barcelona formasıyla 23 maçta 13 gol attı.

Emerick Aubameyang kimdir, kaç yaşında?

Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang, 18 Haziran 1989 tarihinde Laval'da doğdu. Forvet mevkiinde görev alan Fransa doğumlu Gabonlu millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Chelsea'de forma giymektedir. Ayrıca Gabon millî takımının kaptanlığını yapmaktadır.

Dünyadaki en iyi forvetlerden biri sayılan oyuncu, hızı, bitiriciliği ve topsuz oyundaki hareketliliğiyle bilinmektedir.Kariyerinde çoğunlukla forvet mevkiisinde oynasa da, kanat-forvet olarak da görev yapmıştır.

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Emerick Aubameyang

Fransa'nın Laval kentinde doğan Aubameyang, profesyonel kariyerine Serie A kulübü Milan'da başladı. Kulübün altyapısında oynadıktan sonra hocalarını oynadığı oyunla tatmin etmiş ve 2008 yılında A takıma alındı. Fakat Milan'ın profesyonel takımında hiç süre alamamış ve Fransa'daki kulüplere peşi sıra kiralandı. Son olarak Ligue 1 takımı Saint-Étienne'e kiralık geldikten sonra takımdaki oyunuyla 2011 yılında kulübe transferi gerçekleşti.

Kulüpte geçirdiği süre boyunca, takımın 2012-13 Coupe de la Ligue'i kazanmasında ciddi katkısı olmuş ve sene sonunda Ligue 1 Yılın Takımına seçilmeyi başarmıştır. Aubameyang 2013 yılında Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'a transfer oldu. Burada 2016-17 sezonunu ligin gol kralı olarak bitirdi ve DFB-Pokal kupasının kazanılmasında payı oldu.

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Attığı gollerle beraber kulüp tarihinin en golcü altıncı futbolcusu olmayı başardı. 2018 yılında, Aubameyang İngiltere takımı Arsenal'e 56 milyon pound değerinde bir sözleşmeyle transfer oldu. Bu eder onu en değerli Gabonlu futbolcu yaptı. Arsenal ile geçirdiği ilk sezonda Premier League Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

Aubameyang Gabon millî takımıyla ilk resmi maçına 2009 yılında henüz 19 yaşındayken çıktı ve attığı gollerle takımın en golcü futbolcusu olma unvanını ele geçirdi. Kariyerinde dört kez Afrika Uluslar Kupası turnuvasına katılırken, ülkesini bir kez Yaz Olimpiyatları'nda temsil etme fırsatını yaşadı. 2015 Afrika Uluslar Kupası'nda göstermiş olduğu performansla, Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. Ödülü kazanan ilk Gabonlu oyuncu olurken Avrupa doğumlu olup da ödülü kazanan Frederic Kanoute'den sonra ikinci futbolcuydu.

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