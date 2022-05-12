Pizza Tarifi: Evde pizza nasıl yapılır?

İsterseniz akşam yemeği isterseniz öğle yemeği için enfes pizza tarifini sizler için hazırladık. Yemek tarifi pizza için tarife buyurun. İşte pizza tarifi...

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Pizza tarifi

Malzemeler:

4 Ve 1/2 (Yarım) su bardağı un

1 Tatlı kaşığı toz maya

1 Tatlı kaşığı tuz

1 Ve 3/4 (Üç Çeyrek) su bardağı su

1/4 (Çeyrek) su bardağı zeytinyağı

1 Diş sarımsak

2 Çorba kaşığı domates salçası

1 Çorba kaşığı kuru kekik

1 Kase mantar

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1/2 (Yarım) adet sucuk

1 Kase kiraz domates

1 Su bardağı konserve mısır

150 Gram kaşar peyniri

Birkaç dal taze kekik

Yapılışı:

Unu yoğurma kabına alın mayayı ve tuzu ilave edin.Hepsini karıştırın. Suyunu ve zeytinyağını ekleyin. Hamuru yoğurun, hafif yapışkan bir hamur olacak. Üzerini örtün. Tercihen bir gece buzdolabında bekletin ve fırına vermeden 2 saat önce buzdolabından çıkarın. Vaktiniz yoksa üzerini örttükten sonra oda sıcaklığında 1,5 saat dinlendirin. Hafif yağlanmış büyük boy fırın tepsisine hamuru ellerinizle yayın. Sarımsağı ezip dövün.

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Zeytinyağı ve domates salçasını ilave edin. Kekiği ve tuzu ekleyin, karışımı macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Tepsideki hamurun üzerine salçalı sosu yayın. Mantarı doğrayın.Sucuğu doğrayın, domatesleri dilimleyin. Sosun üzerine mantarları dizin.Sucukları dizin, mısırları serpin, domatesleri dizin.Kekik dallarını yayın. Kaşar peynirini her yerine eşit miktarda rendeleyin. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında 10-15 dakika kenarları kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

Pizza kaç dakikada pişer?

2 saatte hazırlayacağınız pizzayı 25 dakikada pişirebilirsiniz.

Pizzanın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan pizzanın kalorisi ise 257,7.

Pizzayı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Pizzayı yapmak için alacağımız malzemelerin fiyatı toplamda 30 lira.

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