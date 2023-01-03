Özgün Polis maaşları 2023te ne kadar olacak? Ocak ayı zamlı Polis maaşları
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Polis maaşları 2023'te ne kadar olacak? Ocak ayı zamlı Polis maaşları

Polis maaşı 2023 asgari ücret açıklamasından sonra merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılının asgari ücretinin 8506 TL olduğunu duyurdu. Bu duyuru ile birlikte polis maaşları araştırılmaya başlandı. Polis maaşlarının yeni yılda Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez zam görmesi bekleniyor. Yeni yıla kısa bir zaman kala polisler 5 aylık zaman diliminde yüzde 15.11 enflasyon farkını cebine koydu. TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini de açıkladı. Peki 2023 Polis maaşı ne kadar olacak? İşte, 2023 Polis maaşı zam oranları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
POLİS MAAŞLARI 2023: Ocak ayı yeni Polis memuru, komiser, başkomiser, maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Polis maaşlarına ne kadar zam yapıldı?
Polis maaşları 2023

2023 polis maaşları yeni asgari ücretin 8500 liraya çıkmasıyla beraber merak konusu oldu. Çalışılan yıla bağlı olarak değişiklik gösteren polis maaşları görev yapılan bölgeye göre de değişkenlik gösteriyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak memur maaşlarını da etkileyecek. Peki, 2023 Polis maaşı ne kadar olacak?

ARALIK ENFLASYON RAKAMI

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

Buna göre Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,39 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,39 zam alacak.

Temmuz ayı sonrasında polis maaşları 13.747 TL'ye yükselmişti. Başkomiser maaşları ise 15.810 TL'ye çıkmıştı.

POLİS, KOMİSER, BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR 2023?

Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Yüzde 16,39 zamlı maaş: 16.000,1333 TL

POLİS OLMA ŞARTLARI

Polis Akademisi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanı elde edebilir. Polis adayları 3 ayrı sınavdan geçmektedir. Bu sınavlar şu şekildedir;

Yazılı Sınavdan geçer not almak,

Sözlü Sınavdan geçer not almak,

Fiziksel Sınavdan geçer not almak,

Türk vatandaşı olmak,

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak,

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak,

KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak,

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek

Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması,

Ceza almamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

2022 YILINDA POLİS MAAŞLARI NE KADARDI?

Polisler 2022 yılının Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 13752 TL maaş alıyordu.

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