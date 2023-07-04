Polis tayin sonuçları
Polis tayinleri ile ilgili açıklamalar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılıyor. Ancak, tayin takvimi ve açıklama tarihi her yıl değişebiliyor. Genellikle polis tayinleri, yılın belirli aylarında yapılır ve bu tarihler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Peki, 2023 polis tayinleri açıklandı mı?
Polis tayin sonuçları açıklandı mı?
EGM Polis atama ve tayin şark sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 8 bin polisin atama ve tayin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, genel atamalarda polislerin yüzde 82'sinin birinci ve ikinci tercihlerine yerleştiği duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğünce 28 bin 062 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. PBS.Ben portalı üzerinden gerçekleştirilen 2023 Genel Atama Tercih İşlemleri 15 Mayıs - 21 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM polis atama ve tayin şark sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
EGM polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir?
2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.