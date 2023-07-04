2023 yılı Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Kurban ibadetini yerine getirecekler ise 2023 kurban fiyatlarını araştırıyor. Kurban kesim ücretlerinin ne kadar olduğuna dair Diyanet'ten açıklama geldi. Buna göre diyanet yurt içi kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlendi. Peki yurt dışı vekalet kurban kesim fiyatı ne kadar? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte diyanet vakfı 2023 yurt dışı kurban fiyatları.