"POMEM başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının öğrenci alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte alımlar için son gelişmeler...
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 7 bin 500 yeni öğrenci alımı yapılacak.
Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin 6 bini erkek, bin 500'ü kadın öğrencilerden oluşacak.
Ön başvurular 4-14 Nisan günleri arasında Polis Akademisi internet sitesi üzerin yapılabilecek.
Adaylar 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından seçilecek.
Şartları taşıyan adaylar, 4-14 Nisan tarihleri arasında Polis Akademisi internet sitesi üzerinden aday belirleme ön başvurularını yapabilecek.