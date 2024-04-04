"POMEM başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının öğrenci alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte alımlar için son gelişmeler...