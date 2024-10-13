Ramazan ayı, Müslümanlar için kutsal kabul edilen ve bir ay boyunca oruç tutulan bir dönemdir. Ramazan'ın ne zaman başlayacağı her yıl Hicri takvime göre belirlenir ve Miladi takvimde değişkenlik gösterir. Oruca kalkılacak saat ise, gün doğumu ile gün batımı arasındaki süreye denk gelir. Ramazan ayının başlangıcı ve oruç saatleri, genellikle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilir. Peki “Oruç ne zaman 2025? Üç aylar ne zaman başlıyor 2025? Ramazan ayı ne zaman 2025? İşte dini günler 2025 takvimi.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2025 dini takvimine göre, Müslümanlar için önemli bir dönem olan üç ayların başlangıç tarihi netleşti. Üç aylar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak. Bu özel dönem, manevi olarak yoğun bir şekilde yaşanacak ve ardından Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. Üç ayların başlamasıyla birlikte ibadetlere ve dualara ağırlık verilmesi, Müslümanlar için manevi hazırlık sürecinin başlamasını simgeliyor. Bu dönemde yapılan ibadetler, Ramazan ayına hazırlık için büyük önem taşıyor.

2025 ORUÇ NE ZAMAN? RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece, İslam alemi ilk sahuruna kalkacak ve Ramazan oruçları tutulmaya başlanacak. Ramazan ayı boyunca, Müslümanlar oruç tutarak manevi arınma ve ibadetlerini yoğunlaştıracak. İftar ve sahur sofralarının kurulduğu bu ayda, oruç tutmak yanı sıra paylaşma ve yardımlaşma duyguları da ön planda olacak. Ramazan ayı, Müslümanlar için büyük bir anlam taşıyan, ibadet ve sabır ayı olarak karşılanacak.

2025 DİNİ GÜNLER ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?

Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

2025 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

5 Haziran Kurban Bayramı arefesi

6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün



