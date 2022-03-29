​Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Diyanet takvimi

Kur'ın-ı Kerim'in indirildiği kıymetli ay olan mübarek Ramazan ayına girmemize günler kaldı. Sofraların bereketlendiği ve maneviyatını hissetiren on bir Ayın Sultan'ı için gün sayılıyor. Tam tarihi merak edenler "Ramazan ne zaman başlıyor? İlk iftar ve sahuru ne zaman yapacağız?" diye soranlara işte 2022 Diyanet takvimine göre bütün cevaplar...
2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor?
Ramazan ayı; 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 2 Mayıs Pazartesi günü sona eriyor.
Ramazan ayının önemi
- 12 ay içinde bir başka yaşanan ramazan, İslam inancı ile yaşayan toplumlarda özenle geçirilir. Bu ayın neden bu kadar önemli olduğu ise bir merak konusudur. Müslümanlar elbette bu meraklarını araştırarak, okuyarak giderirler. İbadetlerle ilgili ana kaynak elbette Kuran-ı Kerim’dir. Ramazan ayının önemi ile ilgili ayetler ve Ramazan ayının önemi ile ilgili hadisler başlıca kaynaklardır.
- İslam alimlerinin sözleri de ramazan ayının önemi nedir sorusuna cevaben aydınlatıcı bilgiler içerir. Ramazan ayının önemi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da her sene vurgulanmakta ve dini maneviyata ışık tutulmaktadır. Ramazan ayı 2022 yılında ve diğer tüm yıllarda İslam alemi için büyük bir fazilet taşır. Sabretmeyi, Allah’a koşulsuz şükür edebilmeyi, aç insanın, susuz insanın halinden anlamayı, nimeti paylaşmayı, azla yetinmeyi öğretir. Ramazan ayı duaları da genellikle şükrü merkeze alarak edilir.
- Duhân suresinde yer alan ifadelere göre Kur’an ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır: “Hâ Mîm. Apaçık olan kitaba yemin ederim ki, Biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz Biz, insanları uyarıcıyız.” (Duhân, 1-3)
- Ramazan ayının önemini belirten kelimeler nelerdir diyorsanız önce bu ayın direkt kendi adının anlamına yönelmek gerekir.
- Ramazan, Allah’ın isimlerinden biridir. Allah’ın rahmeti ve bereketi bu aya yansımıştır.
- Ramazan ayının bizim için önemi nedir sorusuna verilecek en özet cevabı birini ramazan kelimesinin içerdiği arınma manasında da bulabiliriz.
- Ramazan kelimesi temizlenmek ve yanmak anlamlarını taşır. Oruç tutan kişi kötü düşüncelerden temizlenir, bedeni ve ruhu günahlardan arınır. İman aşkı ile yanar ve daha olgun hale gelir.
- Ramazan ayı, bağışlayıcı bir aydır. İslam dininin 5 temel esaslarından biri olan oruç tutmak bu ay içinde gerçekleşir. Oruç tutan kişi, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır.
- Bu ayın önemlerinden biri de birleştirici ve barıştırıcı olmasıdır. Ramazan ayında kimse birbirine dargın kalamaz. Kötü sözler insanlardan uzaklaşır, yemekler paylaşılır aynı sofrada buluşulur. Her insan aynı ekmeğin başında buluşur ve birlik duygusu pekiştirilir.
- Her sene bir defa yaşanan ramazan ayı, gecesi ve gündüzü ile apayrı bir heyecana tanık olur. Ramazan gecelerinde camide toplanan cemaat, bu ayın önemini hep bir ağızdan dile getirir. Aynı dualarda buluşturan mübarek bir dönemdir ramazan.