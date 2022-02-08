Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan 2022 başlangıç tarihi

Ramazan ayı bereket ayı olarak da bilinir. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi yayımladı. Bununla birlikte İslam alemi açısından kutsal kabul edilen 2022 Ramazan ayı başlangıcı ve bitişi belli oldu. Peki Ramazan ne zaman?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2 Nisan 2022'de başlayacak olan oruç 1 Mayıs 2022'de sona erecek. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 2 Mayıs 2022'ye denk gelecek. 2 Nisan 2022, Ramazan başlangıcı olarak kabul ediliyor. 27 Nisan 2022 Çarşamba günü ise Kadir gecesi idrak edecek. 1 Mayıs 2022 Pazar Ramazan Bayramı Arifesi, 2 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 3 Mayıs 2022 Salı Ramazan Bayramı'nın 2. günü ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba Ramazan Bayramı 3. gününe denk geliyor.

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MİRAÇ KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?

Miraç Kandili bu yıl 27 Şubat 2022 Pazar günü idrak edilecek.