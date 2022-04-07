Ramazanı sağlıklı geçirmek için 6 öneri

Ramazan'da öğünlerde oluşturulacak düzen ve alınacak besinlere dikkat edilmesiyle daha zinde ve sağlıklı bir ramazan geçirilebileceğiniz öneriler...

SAHURU İHMAL ETMEYİN

Ramazan yaz aylarına denk geldiğinde, açlık ve susuzluk süresi 14-15 saati bulmakta, bu durum metabolizmayı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, sahur yapmadan oruç tutmamak sağlık açısından önemli hale gelmektedir. Sahurda tokluk hissi veren ve sentezi daha uzun süren protein grubu yiyecekler (yumurta, süt, peynir vb.) tüketmeye özen gösterilmelidir.

Ağır yiyeceklerden uzak durarak, sahuru kahvaltı öğünü olarak görmek, tam buğday ekmeği gibi lifli ve kompleks karbonhidratlarla desteklemek gerekir. Böyle bir kahvaltı, gün boyu enerjinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Sağlıklı yağlar yönünden zengin olan, ceviz ve badem de birkaç tane olmak üzere ideal besin kaynaklarıdır.

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Sıcak ve uzun bir günde susuzluk belirtilerinden korunmak için de yeterince su içtiğinize emin olmalısınız. Sahuru çok hızlı, aceleyle yapmak da istenmeyen bir alışkanlık. Zira, hızlı yenen yemekler beyne doyma sinyalini göndermek için yeterli süre tanımaz ve tokluk hissinin önüne geçer.

İFTARDA NELER YEMELİ?

İftara başlarken bir bardak su, peynir, domates, zeytin ve hurma gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlanması önerilir. Kısa süre sonra, yağlı olmayan et yemeği, sebze ve salatayla iftara devam edebilirsiniz. Kan şekerini aniden yükseltmeyen ve kaliteli enerji kaynakları olan bulgur pilavı, tam buğday ekmeği gibi posalı gıdaları tercih etmeniz faydalı olacaktır.

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Gün boyu kaybettiğimiz mineralleri yerine koyabilmek için ise; maden suyu, az miktarda ev yapımı turşu ve yine kontrollü olarak hurma tüketebiliriz. Bitki çayları ve limonlu su da hem sıvı kaybımızı karşılayacak hem de sindirim sistemimizi rahatlatacaktır.

Yemekten sonra tatlı yenecekse, küçük porsiyonlarda ve aşırı şekerli, hamurlu tatlılardan uzak durulması sağlık açısından önemlidir.

ÇALIŞMA HAYATI VE ORUÇ

Çalışanların oruçluyken konsantrasyon kaybı, dikkat dağınıklığı ve enerji düşüklüğü gibi sorunlar yaşaması sık sık görülmektedir. Bu durumun temel nedenleri; sahura kalkmaktan uyku düzeninin bozulması ve dengesiz beslenmedir.

Bahsettiğimiz sorunları aşabilmek adına, çalışan kişiler mutlaka sahura kalkmalıdır. Normale göre biraz daha erken yatıp, uykunuzu alarak sahura kalkmak günü verimli ve sağlıklı geçirmenizi sağlayacaktır.

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Ayrıca, çalışma ortamınızı sık sık havalandırmak ve aşırı sıcağa maruz kalmamak gibi tedbirlerle olası sıkıntıları en aza indirebilirsiniz.

İFTAR VE SAHUR ARASINDA 10-12 BARDAK 'SU' İÇİN!

Oruçlu geçen süre uzadıkça vücudumuz da susuz kalıyor. Bunu önlemenin yolu ise iftarla sahur arasında 10-12 bardak su tüketmek. İhtiyaç duyulan su miktarını, yaklaşık kilo başına 30 ml olarak hesaplamak mümkün. Örneğin 60 kilo olan biri için 60 x 30 ml = 1800 ml. suya ihtiyacı var.

KALORİLİ KAHVALTILIKLARDAN UZAK DURUN

Beslenme ve diyet uzmanı Merve Öz'e göre:

"İftarda ve sahurda kalorili kahvaltılıklar yerine salatalık, domates, biber ve maydanoz, dereotu, tere, roka gibi lif oranı yüksek besinlerin tüketilmesinin Ramazan Ayı boyunca kilo kontrolüne de yarar sağladığını anlatan Merve Öz, “Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli proteindir. Özellikle sahurlarda hem kaliteli protein olduğundan hem de tok tutucu etkisinden dolayı sofranızdan yumurtayı eksik etmeyin”

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HAREKET EDİN, BOL YÜRÜYÜŞLER GERÇEKLEŞTİRİN

Ramazan ayında yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmanın ve sindirimi rahatlatmanın bir yolu da hareket etmek. Bunun için mümkün olduğunca iftardan sonra, 20 - 25 dakika yürümeye çalışmak gerekiyor.

*Sağlığınız için, her zaman uzman bir hekime danışınız.

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