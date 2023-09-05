Ramazan başlangıcı
2024 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan ayı, Hicri takvime göre dokuzuncu aydır ve Müslümanlar için kutsal bir aydır. Bu ay boyunca Müslümanlar oruç tutarlar, Kur'an-ı Kerim okurlar, dua ederler ve ibadetlerini yerine getirirler. Ramazan ayı, Müslümanların bir araya gelip kaynaştığı, dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı bir aydır.
- Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
2024 Resmi Tatiller Takvimi
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı
Ramazan ayının önemi nedir?
Ramazan ayının önemi, Kur'an-ı Kerim'in bu ay indirilmeye başlamış olmasından kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim, Müslümanların dini kitabıdır ve İslam'ın temel kaynağıdır. Ramazan ayında Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i daha fazla okumaya ve anlamaya çalışırlar.
Ramazan ayı, aynı zamanda Müslümanların nefislerini terbiye ettiği bir aydır. Oruç tutmak, Müslümanlara açlık ve susuzluk duygusunu tattırarak, nefse hakim olmayı ve Allah'a yakınlaşmayı öğretir. Ramazan ayında Müslümanlar, daha çok dua ederler, ibadetlerini yerine getirirler ve iyilik yaparlar. Ramazan ayının sonunda ise Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutlarlar. Ramazan Bayramı, Müslümanlar için sevinç ve mutluluk günüdür.