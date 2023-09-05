Kurbana Bayramının sona ermesinin ardından 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? sorusu merak edildi ve gözler 2024 Ramazan bayramına çevrildi. Birçok kişi tarafından 2024 Ramazan Bayramı nın ne zamana denk geldiği araştırılmakta. Peki, 2024 Ramazan Bayramı ne zaman?

2024 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı, Hicri takvime göre dokuzuncu aydır ve Müslümanlar için kutsal bir aydır. Bu ay boyunca Müslümanlar oruç tutarlar, Kur'an-ı Kerim okurlar, dua ederler ve ibadetlerini yerine getirirler. Ramazan ayı, Müslümanların bir araya gelip kaynaştığı, dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı bir aydır.

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

2024 Resmi Tatiller Takvimi

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

Ramazan ayının önemi nedir?

Ramazan ayının önemi, Kur'an-ı Kerim'in bu ay indirilmeye başlamış olmasından kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim, Müslümanların dini kitabıdır ve İslam'ın temel kaynağıdır. Ramazan ayında Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i daha fazla okumaya ve anlamaya çalışırlar.