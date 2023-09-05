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2024 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı, Müslümanlar için bir rahmet ve mağfiret ayıdır. İslam alemi için en önemli ay olan mübarek Ramazan ayı Kur’an-ı Kerim ayetlerinin Peygamber Efendimize inmeye başladığı aydır. İnsanı manevi huzura erdiren bu ayda Müslüman dünyası oruç tutar, her gece Teravih namazı kılar ve ellerini semaya açarak bol bol dualar edilir. 2024 dini günler takviminin Diyanet tarafından açıklanmasının ardından pek çok kişi Ramazan ayının ilk gününün hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. 2024 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç günü, 2024 Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı başlangıç tarihi ile ilgili detaylı bilgi almak için içeriğimize göz atabilirsiniz.

16:16 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Ramazan başlangıcı

Ramazan başlangıcı

Kurbana Bayramının sona ermesinin ardından 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? sorusu merak edildi ve gözler 2024 Ramazan bayramına çevrildi. Birçok kişi tarafından
2024 Ramazan Bayramı
nın ne zamana denk geldiği araştırılmakta. Peki, 2024 Ramazan Bayramı ne zaman?

2024 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı, Hicri takvime göre dokuzuncu aydır ve Müslümanlar için kutsal bir aydır. Bu ay boyunca Müslümanlar oruç tutarlar, Kur'an-ı Kerim okurlar, dua ederler ve ibadetlerini yerine getirirler. Ramazan ayı, Müslümanların bir araya gelip kaynaştığı, dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı bir aydır.

  • Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

2024 Resmi Tatiller Takvimi

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

Ramazan ayının önemi nedir?

Ramazan ayının önemi, Kur'an-ı Kerim'in bu ay indirilmeye başlamış olmasından kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim, Müslümanların dini kitabıdır ve İslam'ın temel kaynağıdır. Ramazan ayında Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i daha fazla okumaya ve anlamaya çalışırlar.

Ramazan ayı, aynı zamanda Müslümanların nefislerini terbiye ettiği bir aydır. Oruç tutmak, Müslümanlara açlık ve susuzluk duygusunu tattırarak, nefse hakim olmayı ve Allah'a yakınlaşmayı öğretir. Ramazan ayında Müslümanlar, daha çok dua ederler, ibadetlerini yerine getirirler ve iyilik yaparlar. Ramazan ayının sonunda ise Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutlarlar. Ramazan Bayramı, Müslümanlar için sevinç ve mutluluk günüdür.

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#2024 ramazan ayı
#ramazan başlangıcı
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