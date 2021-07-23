Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan ayı sona erdi. 2022 yılı Ramazan başlangıcı ne zaman? sorusu da şimdiden merak edilmeye başlandı. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı, Müslüman alemi için büyük öneme sahip. Hilalin görülmesiyle başlayan oruç, hilalin görülmesiyle sona sona erecek ve Ramazan bayramı idrak edilecek. Tüm Müslümanlara farz olan Ramazan orucu, İslam'ın şartı olan ibadetler arasında yer alıyor. Peki, 2022 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk iftar ve ilk sahur ne zaman yapılacak? İşte tüm bu soruların yanıtları, Ramazan bayramı, diğer 2022 dini günler takvimi ve imsakiye.

Haber Merkezi 23 Temmuz 2021, 16:05 Son Güncelleme: 23 Temmuz 2021, 17:09 Diğer