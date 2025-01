2025 Ramazan başlangıç tarihi

merak konusu. Oruç tutmayı ve bayram coşkusunu yaşamayı seven kişiler tarafından en çok merak edilen konu, 2024 Ramazan ne zaman başlıyor oluyor. Miladi takvim, Güneş’e göre düzenlenmiştir. Hicri takvim ise Ay’ın hareketlerine göre düzenlenmiştir. Ay ve Güneş takvimleri arasındaki gün farkından dolayı da Ramazan ayı her sene farklı tarihlere denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayınlanan dini günler takvimi ile Ramazan ayının başlangıç tarihi kesinleşir. Bu takvimde, Ramazan ayının yanı sıra diğer önemli dini günlerin tarihleri de belirtilir. Oruç ne zaman başlayacak sorusunun cevabı ise Ramazan ayının başlangıç tarihi ile doğrudan ilişkilidir. Müslümanlar, Ramazan ayında imsak vaki girdikten sonra akşam ezanına kadar oruç tutarlar. Peki Peki, Ramazan 2025 ne zaman başlıyor?