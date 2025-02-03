Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
On bir ayın sultanı geliyor: Milyarlarca Müslüman rahmet ve mağfiret ayını bekliyor! Ramazan ne zaman başlıyor ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2025 dini günler ve geceler takvimi

On bir ayın sultanı geliyor: Milyarlarca Müslüman rahmet ve mağfiret ayını bekliyor! Ramazan ne zaman başlıyor ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2025 dini günler ve geceler takvimi

08:503/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ramazan ayı ne zaman? 2025 oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayı ne zaman? 2025 oruç ne zaman tutulacak?

Ramazana sayılı günler kaldı. 2025 yılında on bir ayın sultanı Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İlk oruç, 1 Mart 2025 tarihinde tutulacak olup, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili hangi günlere denk geliyor? İşte 2025 dini günler takvimi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşıyor. Milyarlarca Müslüman, bu mübarek ayı büyük bir özlem ve heyecanla bekliyor. Ramazan ayı, Müslümanlar için sadece oruç tutmaktan ibaret değil, aynı zamanda manevi bir arınma, yenilenme ve kendini keşfetme fırsatıdır. Bu ayda, insanlar daha fazla ibadet eder, Kur'an-ı Kerim okur, sadaka verir ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederler. Üç ayların başlaması ile ramazan ayının ilk gün tarihi ve oruç tutulacak ilk gün merak konusu oldu. Peki, Ramazana kaç gün kaldı, Ramazan ne zaman başlıyor?

Üç ayların manevi atmosferine girildi. Ramazan ile beraber oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahur ve iftar heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. İşte, 2025 ilk ramazan orucu tarihi.

2025 YILI RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan
2025 dini günler takvimi
ne göre, Müslümanlar için önemli bir dönem olan üç ayların başlangıç tarihi netleşti. Üç aylar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başladı. Bu özel dönem, manevi olarak yoğun bir şekilde yaşanacak ve ardından Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek.

2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece, İslam alemi ilk sahuruna kalkacak ve Ramazan oruçları tutulmaya başlanacak. Ramazan ayı boyunca, Müslümanlar oruç tutarak manevi arınma ve ibadetlerini yoğunlaştıracak.

RAMAZANA KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Bu durumda, Ramazan'ın başlamasına 27 gün kaldı. İlk sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak ve ilk oruç 1 Mart 2025 tarihinde tutulacak.

2025 DİNİ GÜNLER ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

  • Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)
  • Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
  • Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
  • Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
  • Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)
  • Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?

  • Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi
  • Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)
  • Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)
  • Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

2025 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

  • 5 Haziran Kurban Bayramı arefesi
  • 6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
  • 7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün
  • 8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
  • 9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı
, İslam inancında büyük bir öneme sahip olup, Müslümanlar için oruç ibadetinin yerine getirildiği mübarek bir aydır. Bu ay, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve manevi arınmanın doruk noktaya ulaştığı bir dönem olarak kabul edilir. İşte Ramazan ayının önemini öne çıkaran başlıca unsurlar:
Kur'an'ın İndirilmesi:
Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı aydır. Bu sebeple, Müslümanlar Ramazan'da daha çok ibadet eder, Kur'an okur ve manevi arınma arayışında olurlar.
Oruç İbadeti
: Ramazan ayında tutulan oruç, Müslümanlar için farz olan bir ibadettir. Oruç, gün doğumundan gün batımına kadar yeme, içme ve diğer dünyevi zevklerden uzak durarak nefsi terbiye etmeyi amaçlar.
Manevi Arınma
: Ramazan ayı, ruhen ve bedenen arınma, sabrı öğrenme ve yardımlaşma için önemli bir fırsattır. İnsanlar bu ayda daha çok dua eder, yardımlaşma ve paylaşma duyguları artar.
Kadir Gecesi
: Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı kabul edilir. Bu gece, Allah'tan af dilemek, ibadet etmek ve manevi olarak yükselmek için en önemli gecelerden biridir.
Birlik ve Beraberlik
: Ramazan ayında Müslümanlar, iftar ve sahur sofralarında bir araya gelir, zengin-fakir ayrımı gözetmeksizin yardımlaşır ve paylaşma bilinciyle hareket ederler. Bu ay, toplumsal birlikteliği pekiştiren önemli bir zamandır.

ORUÇ NEDİR?

Oruç ibadeti İslam’ın beş temel esasından biridir. Oruç; Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet maksadıyla gün boyu yemekten, içmekten, nefsi arzulardan uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Her şeyin bir zekatı olduğu gibi, bedenin zekatı da oruçtur. Kul, zekat ile malını temizlediği gibi, oruç ile de gönlünü ve ruhunu kirleten bazı kötü düşüncelerden arınır. Oruç: Yüce Allah’ın bizlere ihsan ettiği sayısız nimetlere karşılık O’na şükranlarımızı arz etmektir.

Orucun faydaları neler?

Oruç, ahlakımızı güzelleştirir

Oruç kötülüklerden korur

Oruç, merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insana yoksulların çektikleri sıkıntıyı yaşatır da onlara yardım elini uzatma alışkanlığı kazandırır.

Oruç sağlığı korur.

Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir

Oruç nimetlerin kadrini öğretir.

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).

#2025 Ramazan
#Ramazan ayı
#oruç başlangıcı
#ilk sahur
#ilk teravih
#Ramazan tarihi.

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İkinci ara tatil ne zaman kaç gün? Yarıyıl tatili bitti milyonlarca öğrenci ders başı yaptı: MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi