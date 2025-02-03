Ramazana sayılı günler kaldı. 2025 yılında on bir ayın sultanı Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İlk oruç, 1 Mart 2025 tarihinde tutulacak olup, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili hangi günlere denk geliyor? İşte 2025 dini günler takvimi.
On bir ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşıyor. Milyarlarca Müslüman, bu mübarek ayı büyük bir özlem ve heyecanla bekliyor. Ramazan ayı, Müslümanlar için sadece oruç tutmaktan ibaret değil, aynı zamanda manevi bir arınma, yenilenme ve kendini keşfetme fırsatıdır. Bu ayda, insanlar daha fazla ibadet eder, Kur'an-ı Kerim okur, sadaka verir ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederler. Üç ayların başlaması ile ramazan ayının ilk gün tarihi ve oruç tutulacak ilk gün merak konusu oldu. Peki, Ramazana kaç gün kaldı, Ramazan ne zaman başlıyor?
Üç ayların manevi atmosferine girildi. Ramazan ile beraber oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahur ve iftar heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. İşte, 2025 ilk ramazan orucu tarihi.
2025 YILI RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR
2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece, İslam alemi ilk sahuruna kalkacak ve Ramazan oruçları tutulmaya başlanacak. Ramazan ayı boyunca, Müslümanlar oruç tutarak manevi arınma ve ibadetlerini yoğunlaştıracak.
RAMAZANA KAÇ GÜN KALDI?
Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Bu durumda, Ramazan'ın başlamasına 27 gün kaldı. İlk sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak ve ilk oruç 1 Mart 2025 tarihinde tutulacak.
2025 DİNİ GÜNLER ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
- Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)
- Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
- Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
- Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
- Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)
- Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)
RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?
- Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi
- Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)
- Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)
- Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)
2025 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
- 5 Haziran Kurban Bayramı arefesi
- 6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
- 7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün
- 8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
- 9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
ORUÇ NEDİR?
Oruç ibadeti İslam’ın beş temel esasından biridir. Oruç; Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet maksadıyla gün boyu yemekten, içmekten, nefsi arzulardan uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Her şeyin bir zekatı olduğu gibi, bedenin zekatı da oruçtur. Kul, zekat ile malını temizlediği gibi, oruç ile de gönlünü ve ruhunu kirleten bazı kötü düşüncelerden arınır. Oruç: Yüce Allah’ın bizlere ihsan ettiği sayısız nimetlere karşılık O’na şükranlarımızı arz etmektir.
Orucun faydaları neler?
Oruç, ahlakımızı güzelleştirir
Oruç kötülüklerden korur
Oruç, merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insana yoksulların çektikleri sıkıntıyı yaşatır da onlara yardım elini uzatma alışkanlığı kazandırır.
Oruç sağlığı korur.
Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir
Oruç nimetlerin kadrini öğretir.
Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?
İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).