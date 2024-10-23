Ramazan ayı, Müslümanlar için kutsal kabul edilen ve bir ay boyunca oruç tutulan bir dönemdir. Ramazan orucu, İslam'ın şartı olan ibadetler arasında yer alıyor. Ramazan'ın ne zaman başlayacağı her yıl Hicri takvime göre belirlenir ve Miladi takvimde değişkenlik gösterir. Oruca kalkılacak saat ise, gün doğumu ile gün batımı arasındaki süreye denk gelir.

Ramazan ayının başlangıcı