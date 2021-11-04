Ramazan Orucu Başlangıcı Ne Zaman? 2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. Peki, 2022 Ramazan ne zaman, Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman? Dini günler ne zaman? İşte tüm ayrıntılar.

2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başladığı akşam: 13 Nisan, Salı

Bittiği akşam: 12 Mayıs, Çarşamba

2022 RAMAZAN BAYRAMI BAŞLANGICI?

Ramazan Bayramı (1.Gün) 02 Mayıs 2022 Pazartesi, Ramazan Bayramı (2.Gün) 03 Mayıs 2022 Salı, Ramazan Bayramı (3.Gün) 04 Mayıs 2022 Çarşamba günü olarak açıklandı.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arefesi : 01 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1.gün : 02 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2.gün : 03 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3.gün : 04 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arefesi : 08 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1.gün : 09 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.gün : 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.gün : 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4.gün : 12 Temmuz 2022 Salı

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.

Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar

Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi

Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar

RAMAZAN AYI ORUCU İLE İLGİLİ AYETLER

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir." (Bakara-185).

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe 112)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara - 187)

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAR?

Her sene başlangıç zamanı değişen Ramazan ayının sistematik olarak ne zaman başlayacağını Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan cevaba göre sizlerle paylaşıyoruz:

Kamerî aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Buhârî, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9) buyurmuştur.

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Hilalin çıplak gözle görülmesi ve astronomik hesaplara göre görüldüğünü kabul etmek, Müslümanlar arasında yıllardır tartışıla gelen bir konudur. Detaylar için

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının bu konudaki cevabına bakabilirsiniz.



