11 bin 216 cami itikâf için hazır

Ramazan’ın son 10 gününde Allah’ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen “itikâf” için Müslümanlar camiye girmeye başladı. Modern hayatın yoğunluğu içerisinde kendisine zaman ayıramayan Müslümanlar için bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilen “itikâf” ibadeti, Ramazan’ın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi’ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu sene Ramazan’da itikâfa girilecek camileri belirleyerek yurt genelinde 11 bin 216 cami hazırladı. Buna göre, ülke genelinde itikâfa girilen cami sayısı bakımından ilk üç sırada 717 rakamı ile Diyarbakır, 570 rakamı ile Şanlıurfa ve 441 rakamı ile Van yer aldı.

CAMİ LİSTESİ İNTERNETTE

Diğer il ve büyükşehirlerde ise başta merkez camiler olmak üzere pek çok caminin itikâf için kapıları açılıyor. İstanbul’da Şehzadebaşı Camisi başta olmak üzere 401, Ankara’da 344 ve İzmir’de 144 camide itikafa girilebilecek. Vatandaşlar, itikâf için hazırlanan camilerin listesine, Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayı için hazırladığı “ramazan.diyanet.gov.tr” internet adresinden ulaşabilecek. İnternet adresindeki “cami bilgileri” bölümünden ülke, il, ilçe ve faaliyet türü seçimi yapılarak camilerde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlere ulaşabiliyor.

MUHASEBE ZAMANI

Sünnet-i müekkede olan itikâfla ilgili bilgi veren Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Kaşif Hamdi Okur, insanın kendisini hesaba çekmesi ve iç dünyasında muhasebe yapmasını sağlaması bakımından itikâfın önemli bir ibadet olduğunu vurgulayarak, itikâfta Kur’an-ı Kerim, Hazreti Muhammed’in hayatı, insanın kendisini dini konularda geliştirecek eserler okuyup Allah’ı tefekkür edebileceğini söyledi.

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Nafile olan itikâf bilinmiyor

Modern hayatın hız ile yarıştığını, her şeyin çabuk eskiyip yıprandığını ve zaman zaman insanın kendisini yenilemek için bazı durumlara ihtiyaç duyduğunu aktaran Okur, şunları söyledi: “Herkesin vakti, mesaisi buna müsait olmayabilir. Fakat bir de nafile itikâf var. Bu, cemiyetimizde o kadar yaygın bilinmiyor. Mesela, camiye girdiniz, namaza henüz yarım veya bir saatlik vakit var. Orada bir köşeye çekilip yine ibadet niyetiyle namaza kadar beklemeye itikaf denir ama bu nafile bir itikâftır. ‘Bunu yapmaya niyet ediyorum’ deyip orada Kur’an okuyup, nafile namaz kılıp, tefekkür ederek beklemesi dahi bir itikâftır.”