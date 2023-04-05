15 bin din görevlisi destek için sahada.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can ve mal kaybı yaşayan afetzedelerin manevi olarak "yıkılmaması" için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda eğitilen personelden 15 bini, depremzedelere manevi destek hizmeti veriyor.

MALATYA’DA 45 BİN KİŞİYE ULAŞTIK

Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, depremzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini belirterek deprem bölgelerinde din hizmeti, manevi destek ve irşat hizmetleri yürüttüklerini kaydetti. Deprem bölgesinde Ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını aktaran Kondi, şöyle devam etti: "15 bini aşkın manevi destek hizmeti yürüten hocalarımızla bölgelerimizde, illerimizde hizmet üretiyoruz. Çadırlara uğrayarak çocuklarımızın, ailelerimizin, insanların yanında olduğumuzu hissettirmek, acılarını paylaştığımızı hissettirmek, dua etmek, Kur'an-ı Kerim okuma gibi hizmetleri yürütüyoruz. Sadece Malatya'da 45 binin üzerinde insana ulaştık. İnşallah bu acıları ve sıkıntıları birlikte aşacağız. Ramazan ayı paylaşma ayı, kardeşlik ayı, sevgi ayı... Bu ayda birbirimize olan muhabbetimizi, sevgimizi paylaşacağız."

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