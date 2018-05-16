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İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

Gaziantep sahur ve iftar vakti! İmsak saat kaçta? – 16 Mayıs 2018

16 Mayıs Gaziantep sahur ve iftar vakti

11 ayın sultanı Ramazan ayında oruç için ilk sahur 15 Mayıs’ı 16 Mayıs’a bağlayan gece yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Gaziantep için 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı. İşte 2018 Gaziantep imsak ve iftar vakti...

Yeni Şafak
Diyanet vakit saatleri açıkladı.
Diyanet vakit saatleri açıkladı.

1 ayın sultanı Ramazan ayında oruç için ilk sahur 15 Mayıs’ı 16 Mayıs’a bağlayan gece yapıldı. Bir buçuk milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan Ramazan ayı bu senede ibadetlerle dualarla ve oruçla karşılanacak.

Gaziantep sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 16 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Gaziantep'de imsak vakti 03:39'de bitecek ve Gaziantep'de yaşayanlar 19:39'de iftar yapacak.

Gaziantep 2018 imsakiye

Gaziantep namaz vakitleri

Kaç saat oruç tutulacak?

Müslüman vatandaşlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece ilk sahuru yaptı. Müslümanlar 30 gün boyunca oruç tutarken yaklaşık 16 buçuk saat iftarı bekleyecekler.

Kadir gecesi ne zaman?

Diyanet, Ramazan ayının başlangıç tarihini açıklamasının ardından gözler Kadir Gecesine çevrildi. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek.

16 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakti
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16 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakti

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