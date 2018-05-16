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İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

İzmir sahur ve iftar vakti! İmsak saat kaçta? – 16 Mayıs 2018

16 Mayıs İzmir sahur ve iftar vakti

İslam aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayına dün kılınan teravih ile girildi. Oruç için ilk sahur 15 Mayıs’ı 16 Mayıs’a bağlayan gece yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir için 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı. İşte 2018 İzmir imsak ve iftar vakti...

Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir için 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir için 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı.

Bir buçuk milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan Ramazan ayı bu senede ibadetlerle dualarla ve oruçla karşılandı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği sahur ve iftar vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. Peki, İzmir'de sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?

İZMİR SAHUR VE İFTAR VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 16 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle İzmir'de sahur vakti 04:13'de bitecek ve İzmir'de yaşayanlar 20:23'de iftar yapacak.

2018 İZMİR İMSAKİYESİ

İL İL SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK?

Müslüman vatandaşlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece ilk sahuru yaptı. Müslümanlar 30 gün boyunca oruç tutarken yaklaşık 16 buçuk saat iftarı bekleyecekler.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet, Ramazan ayının başlangıç tarihini açıklamasının ardından gözler Kadir Gecesine çevrildi. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 16 Mayıs günü başlayıp, 14 Haziran Perşembe günü arefe günü ile nihayete eriyor. Tatil günlerini merak eden vatandaşlar bayramın hangi güne geldiğini merak ediyorlar. Ramazan Bayramı bu sene Cuma- Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor. Buna göre bayram tatili 3-4 gün civarı olacak.

*16 Mayıs 2018 Çarşamba (Ramazan'ın ilk günü)

*10 Haziran 2018 Pazar (Kadir Gecesi)

*14 Haziran 2018 Perşembe (Arefe)

*15 Haziran 2018 Cuma (Ramazan Bayramının (1.Gün)

*16 Haziran 2018 Cumartesi (Ramazan Bayramı (2.Gün)

*17 Haziran 2018 Pazar (Ramazan Bayramı) (3.Gün)

SAHURUN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20). Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

Bosna Hersek'te Ramazan heyecanı başladı
OYNAT 01:03
Bosna Hersek'te Ramazan heyecanı başladı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Ramazan'ın başlangıcı tüm heyecanıyla kutlanmaya başlandı. Sebil Meydanı'nda toplanan aileler kutlama etkinlikleri için topçu tepesine doğru yürüyüşe geçti. Her yıl düzenlenen etkinlikte Ramazan'ın başlamasıyla atılan top atışı, ramazanın sonuna kadar devam edecek.




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