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İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

Kocaeli sahur ve iftar vakti! İmsak saat kaçta? – 16 Mayıs 2018

16 Mayıs Kocaeli sahur ve iftar vakti

Müslüman alemi bu gece ilk sahurunu yaptı. Sabah saatlerinden itibaren ise iftar saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Kocaeli için 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı. İşte 2018 Kocaeli imsak ve iftar vakti...

Yeni Şafak
Kocaeli'nde imsakiye Diyanet tarafından bildirildi.
Kocaeli'nde imsakiye Diyanet tarafından bildirildi.

Bir buçuk milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan Ramazan ayı bu senede ibadetlerle dualarla ve oruçla karşılandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Kocaeli ve diğer illerin imsak ve iftar vaktini açıkladı.

Kocaeli sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 16 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Kocaeli'nde imsak vakti

03:49 iftar vakti ise 20:18 olacak.

2018 Kocaeli İmsakiyesi

İl İl sahur ve iftar vakitleri


  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

"O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah’ı tazim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor” (Bakara, 2/183-185).

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