16 Mayıs Konya sahur ve iftar vakti

İslam dininde Ramazan ayı onbir ayın sultanı olarak ifade edilmektedir. Çünkü bu ayda oruç tutmak Müslümanlara farzdır ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. İslam dininde kutsal olan Ramazan ayı Hicri takvimde yani ay takviminde 9. aydır.

Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak Müslümanlara emredilmiştir.

Konya sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 16 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Konya'da imsak vakti

03:54 iftar vakti ise 20:00 olacak.

Konya namaz vakitleri

Konya 2018 imsakiye

Ramazan'ınız, geceniz mübarek olsun ☺ Yeni Şafak Hayat (@yenisafakhayat)'in paylaştığı bir gönderi (May 15, 2018 at 2:03ös PDT)

RAMAZAN 16 Mayıs Gaziantep sahur ve iftar vakti

RAMAZAN 16 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakti

RAMAZAN 16 Mayıs Kocaeli sahur ve iftar vakti



