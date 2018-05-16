Ramazan16 Mayıs Konya sahur ve iftar vakti
  • İMSAK00:00
  • GÜNEŞ00:00
  • ÖĞLE00:00
  • İKİNDİ00:00
  • AKŞAM00:00
  • YATSI00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

Konya sahur ve iftar vakti! İmsak saat kaçta? – 16 Mayıs 2018

16 Mayıs Konya sahur ve iftar vakti

Bir buçuk milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan Ramazan ayı bu senede ibadet ve dualarla karşılandı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği sahur ve iftar vakitleri ise belli oldu. İşte 2018 Konya imsak ve iftar vakti...

Yeni Şafak
Diyanet vakit saatlerini açıkladı.
Diyanet vakit saatlerini açıkladı.

İslam dininde Ramazan ayı onbir ayın sultanı olarak ifade edilmektedir. Çünkü bu ayda oruç tutmak Müslümanlara farzdır ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. İslam dininde kutsal olan Ramazan ayı Hicri takvimde yani ay takviminde 9. aydır.

Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak Müslümanlara emredilmiştir.

Konya sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 16 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Konya'da imsak vakti

03:54 iftar vakti ise 20:00 olacak.

Konya namaz vakitleri

Konya 2018 imsakiye

Ramazan'ınız, geceniz mübarek olsun ☺ Yeni Şafak Hayat (@yenisafakhayat)'in paylaştığı bir gönderi (May 15, 2018 at 2:03ös PDT)

16 Mayıs Gaziantep sahur ve iftar vakti
RAMAZAN
16 Mayıs Gaziantep sahur ve iftar vakti

16 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakti
RAMAZAN
16 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakti

16 Mayıs Kocaeli sahur ve iftar vakti
RAMAZAN
16 Mayıs Kocaeli sahur ve iftar vakti


ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla'ya hapis cezası
Dünya

ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla'ya hapis cezası

ABD'de görülen kumpas davasında Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. FETÖ'cülerin yurt dışına kaçırdığı evraklar aracılığıyla kurulan mahkemede, Hakan Attilla davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak
Spor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak

2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Galatasaray, son hafta Göztepe karşısında 1 puan alırsa şampiyon olacak ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkı elde edecek. Ancak sarı kırmızılıları bekleyen bir tehlike var.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest
Spor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest

Şampiyonun belli olacağı son haftada Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, “Bu maçın sonucu ne olursa olsun bizim için tüm kulüplere eşit olmak çok önemli” diyerek, misafir taraftar sayısının arttırılması için de İl Spor Güvenlik Kuruluna başvurduklarını söyledi.
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor
Hayat

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor

Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldığı bu nedenle de Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor.
Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!
Dünya

Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!

Pakistan'ın Nasirabad köyünde vahşet dolu bir olay yaşındı. 22 yaşındaki bir genç, kendi istediği genç kızla evlenmek istediği için babası ve 4 kardeşi tarafından gözleri oyuldu!

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.