17 Mayıs Adana sahur ve iftar vakti

Diyanet tarafından Adana'da sahur ve iftar vakitleri açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi sitesinde yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın ilk sahuru 15 Mayıs’ı 16 Mayıs’a bağlayan gece yapıldı. Peki Adana'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?

ADANA SAHUR VE İFTAR VAKTİ

Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği sahur ve iftar vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. 16 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Adana'da sahur vakti 03:46'da bitecek ve Adana'da yaşayanlar 19:48'de iftaryapacak.

2018 ADANA İMSAKİYESİ

İL İL SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet, Ramazan ayının başlangıç tarihini açıklamasının ardından gözler Kadir Gecesine çevrildi. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek.

İMSAK VAKTİ NEDİR NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Mübarek Ramazan ayı bu sene 16 Mayıs günü başlayıp, 14 Haziran Perşembe günü arefe günü ile nihayete eriyor. Tatil günlerini merak eden vatandaşlar bayramın hangi güne geldiğini merak ediyorlar. Ramazan Bayramı bu sene Cuma- Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor. Buna göre bayram tatili 3-4 gün civarı olacak.

*14 Haziran 2018 Perşembe (Arefe)

*15 Haziran 2018 Cuma (Ramazan Bayramının (1.Gün)

*16 Haziran 2018 Cumartesi (Ramazan Bayramı (2.Gün)

*17 Haziran 2018 Pazar (Ramazan Bayramı) (3.Gün)

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