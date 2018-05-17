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İMSAKİYE 2018
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Gaziantep sahur ve iftar vakti! İmsak saat kaçta? – 17 Mayıs 2018

17 Mayıs Gaziantep sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde ikinci güne dair bilgiler açıklandı. Gaziantep'te imsak vakti sahur saatleri, Perşembe günü iki dakika ileriye gidiyor. İşte 2018 Gaziantep imsak ve iftar vakti...

Yeni Şafak
Diyanet vakit saatleri açıkladı.
Diyanet vakit saatleri açıkladı.

Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan Ramazan ayı bu senede ibadetlerle dualarla ve oruçla karşılanacak.

Gaziantep sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 17 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Gaziantep'de imsak vakti 03:37'de bitecek ve Gaziantep'de yaşayanlar 19:40'de iftar yapacak.

Gaziantep 2018 imsakiye

İl il imsak ve iftar vakitleri

Kaç saat oruç tutulacak?

Müslüman vatandaşlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece ilk sahuru yaptı. Müslümanlar 30 gün boyunca oruç tutarken yaklaşık 16 buçuk saat iftarı bekleyecekler.

Kadir gecesi ne zaman?

Diyanet, Ramazan ayının başlangıç tarihini açıklamasının ardından gözler Kadir Gecesine çevrildi. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek.

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