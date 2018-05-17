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Konya sahur ve iftar vakti! İmsak saat kaçta? – 17 Mayıs 2018

17 Mayıs Konya sahur ve iftar vakti

Oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyenler dün akşam ilk iftarını yaptı. Bu senede ibadet ve dualar ile karşılanan Ramazan ayı için imsak vakitlerini Diyanet açıkladı. İşte 2018 Konya imsak ve iftar vakti...

Yeni Şafak
Diyanet vakit saatlerini açıkladı.
Diyanet vakit saatlerini açıkladı.

İslam dininde Ramazan ayı onbir ayın sultanı olarak ifade edilmektedir. Çünkü bu ayda oruç tutmak Müslümanlara farzdır ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. İslam dininde kutsal olan Ramazan ayı Hicri takvimde yani ay takviminde 9. aydır.

Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak Müslümanlara emredilmiştir.

Konya sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 17 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Konya'da imsak vakti

03:53 iftar vakti ise 20:01 olacak.

Konya namaz vakitleri

İl il imsak ve iftar vakti

Ramazan'ınız, geceniz mübarek olsun ☺ Yeni Şafak Hayat (@yenisafakhayat)'in paylaştığı bir gönderi (May 15, 2018 at 2:03ös PDT)

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