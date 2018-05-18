18 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakti

Müslümanlar için farklı bir maneviyatı ve anlamı olan Ramazan için ilk oruç bu akşam açılacak. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği sahur ve iftar vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. Peki, Ankara'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?

Ankara Sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 16 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Ankara'de imsak vakti

03:40'de bitecek ve Ankara'da yaşayanlar 20:06'de iftar yapacak.

2018 Ankara İmsakiyesi

İl il sahur ve iftar vakitleri

Oruç farzdır

Terim olarak, “tan yerinin ağarmasından güneşin batma vaktine kadar, bir gaye uğruna bilinçli bir şekilde yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durup nefsi dizginlemek” demektir. Pek çok hüküm gibi oruç da, İslam’ın ilk yıllarında değil de Medine döneminde farz kılınmıştır. Orucun farz kılınması tarih olarak hicretin ikinci yılının Şaban ayına rastlamıştır.

Ramazan'ınız, geceniz mübarek olsun ☺ Yeni Şafak Hayat (@yenisafakhayat)'in paylaştığı bir gönderi (May 15, 2018 at 2:03ös PDT)

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