Ramazan18 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakti
  • İMSAK00:00
  • GÜNEŞ00:00
  • ÖĞLE00:00
  • İKİNDİ00:00
  • AKŞAM00:00
  • YATSI00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

Ankara sahur ve iftar vakti! 18 Mayıs İmsak saat kaçta?

18 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakti

Özlem ile beklenen Ramazan ayının ilk haftasının sonuna doğru ilerliyoruz. Ankara iftar vakitleri merak ile takip ediliyor. Diyanet 2018 imsakiyesi belli oldu. İşte 2018 Ankara imsak ve iftar vakti...

Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara için 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara için 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı.

Müslümanlar için farklı bir maneviyatı ve anlamı olan Ramazan için ilk oruç bu akşam açılacak. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği sahur ve iftar vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. Peki, Ankara'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?

Ankara Sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 16 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Ankara'de imsak vakti

03:40'de bitecek ve Ankara'da yaşayanlar 20:06'de iftar yapacak.

2018 Ankara İmsakiyesi

İl il sahur ve iftar vakitleri

Oruç farzdır

Terim olarak, “tan yerinin ağarmasından güneşin batma vaktine kadar, bir gaye uğruna bilinçli bir şekilde yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durup nefsi dizginlemek” demektir. Pek çok hüküm gibi oruç da, İslam’ın ilk yıllarında değil de Medine döneminde farz kılınmıştır. Orucun farz kılınması tarih olarak hicretin ikinci yılının Şaban ayına rastlamıştır.

Ramazan'ınız, geceniz mübarek olsun ☺ Yeni Şafak Hayat (@yenisafakhayat)'in paylaştığı bir gönderi (May 15, 2018 at 2:03ös PDT)

Denize girmek orucu bozar mı?
RAMAZAN
Denize girmek orucu bozar mı?

İğne yaptırmak orucu bozar mı?
RAMAZAN
İğne yaptırmak orucu bozar mı?

Göz damlası orucu bozar mı?
RAMAZAN
Göz damlası orucu bozar mı?

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.