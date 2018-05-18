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RAMAZAN HABERLERİ

Antalya sahur ve iftar vakti! İmsak saat kaçta? – 18 Mayıs 2018

18 Mayıs Antalya sahur ve iftar vakti

Müslümanlar için özel olan Ramazan ayı, bu sene de coşkuyla karşılandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Antalya için 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı. İşte 2018 Antalya imsak ve iftar vakti…

Yeni Şafak
Antalya için 2018 Ramazan sahur ve iftar vakitleri.
Antalya için 2018 Ramazan sahur ve iftar vakitleri.

Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği sahur ve iftar vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. Peki, Antalya'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?

ANTALYA SAHUR VE İFTAR VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 18 Mayıs Cuma gecesi itibariyle Antalya'da sahur vakti 04:04'de bitecek ve Antalya'da yaşayanlar 20:07'de iftar yapacak.

2018 ANTALYA İMSAKİYESİ

İL İL SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK?

Müslüman vatandaşlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkıp niyet ettiler. Vatandaşlar 30 gün boyunca oruç tutarken yaklaşık 16 buçuk saat iftarı bekleyecekler.

  • KADİR GECESİ NE ZAMAN?
  • Diyanet, Ramazan ayının başlangıç tarihini açıklamasının ardından gözler Kadir Gecesine çevrildi. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek.

SAHURUN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20). Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

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