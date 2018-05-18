18 Mayıs Gaziantep sahur ve iftar vakti

Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan Ramazan ayı bu senede ibadetlerle dualarla ve oruçla karşılanacak.

Gaziantep sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 17 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Gaziantep'de imsak vakti 03:36'de bitecek ve Gaziantep'de yaşayanlar 19:41'de iftar yapacak.

Gaziantep 2018 imsakiye

İl il imsak ve iftar vakitleri

Orucun farz oluşu Kur'an ve Sünnete'le sabittir

“Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki korunursunuz.” (Bakara, 2/183) ayeti ile

“O sayılı günler, Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki insanlığa bir Rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur’an o ayda indirildi. Artık sizden kim Ramazan ayının hilalini görürse, o gün oruç tutsun. Hasta veya yolcu olan, tutamadığı günler sayısınca, başka günlerde oruç tutar. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Oruç günlerini tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden ötürü Allah’ı tazim etmenizi ister. Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir”

RAMAZAN Denize girmek orucu bozar mı?

RAMAZAN İğne yaptırmak orucu bozar mı?