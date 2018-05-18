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İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

İzmir sahur ve iftar vakti! İmsak saat kaçta? – 18 Mayıs 2018

18 Mayıs Cuma İzmir sahur ve iftar vakti

İslam aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Peki sahur ve iftar vakitleri ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinde, İzmir için 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı. İşte 2018 İzmir imsak ve iftar vakti...

Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir için 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir için 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı.

Müslümanlar için çok özel olan Ramazan ayı bu senede ibadetlerle dualarla ve oruçla karşılandı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği sahur ve iftar vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. Peki, İzmir'de sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?

İZMİR SAHUR VE İFTAR VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 18 Mayıs Cuma gecesi itibariyle İzmir'de sahur vakti 04:10'da bitecek ve İzmir'de yaşayanlar 20:25'de iftar yapacak.

2018 İZMİR İMSAKİYESİ

İL İL SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

  • KADİR GECESİ NE ZAMAN?
  • Diyanet, Ramazan ayının başlangıç tarihini açıklamasının ardından gözler Kadir Gecesine çevrildi. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

11 ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 16 Mayıs günü başlayıp, 14 Haziran Perşembe günü arefe günü ile nihayete eriyor. Tatil günlerini merak eden vatandaşlar bayramın hangi güne geldiğini merak ediyorlar. Ramazan Bayramı bu sene Cuma- Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor. Buna göre bayram tatili 3-4 gün civarı olacak.

  • *14 Haziran 2018 Perşembe (Arefe)
  • *15 Haziran 2018 Cuma (Ramazan Bayramının (1.Gün)
  • *16 Haziran 2018 Cumartesi (Ramazan Bayramı (2.Gün)
  • *17 Haziran 2018 Pazar (Ramazan Bayramı) (3.Gün)

İMSAK VAKTİ NE ZAMAN GİRER?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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