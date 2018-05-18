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İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

Kocaeli sahur ve iftar vakti! İmsak saat kaçta? – 18 Mayıs 2018

18 Mayıs Kocaeli sahur ve iftar vakti

Farz ibadeti olan orucu tutanlar Ramazan ayının ilk haftasının sonuna doğru ilerliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli için 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı. İşte 2018 Kocaeli imsak ve iftar vakti...

Yeni Şafak
Kocaeli'nde imsakiye Diyanet tarafından bildirildi.
Kocaeli'nde imsakiye Diyanet tarafından bildirildi.

Farz ibadeti olan oruç her yıl Ramazan ayında Müslümanlar tarafından tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli ve diğer illerin imsak ve iftar vaktini açıkladı.

Kocaeli sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın ikinci günü 17 Mayıs perşembe gecesi itibariyle Kocaeli'nde imsak vakti

03:47 iftar vakti ise 20:20 olacak.

2018 Kocaeli İmsakiyesi

İl İl sahur ve iftar vakitleri

  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır."

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