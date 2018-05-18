18 Mayıs Konya sahur ve iftar vakti

Müslümanlara farz olan oruç, Ramazan ayı içerisinde tutulur. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı İslam dininde kutsaldır.

Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak Müslümanlara emredilmiştir.

Konya sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 18 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Konya'da imsak vakti

03:52 iftar vakti ise 20:02 olacak.

Konya namaz vakitleri

İl il imsak ve iftar vakti

İmsak vakti nedir?

Orucun tamamlandığı sürenin belirlendiği iftar vakti dini görevini yerine getiren kişinin ne zaman yeniden yemek yemeye başlayacağını gösterir. İmsak vakti ile başlanan oruç sahur vakti ile sona eder ve bir günlük oruç tamamlanmış olur.

RAMAZAN Denize girmek orucu bozar mı?

RAMAZAN İğne yaptırmak orucu bozar mı?

RAMAZAN Susatmayan yiyecekler nelerdir?



