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İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

Konya sahur ve iftar vakti! İmsak saat kaçta? – 18 Mayıs 2018

18 Mayıs Konya sahur ve iftar vakti

Ramazan ayının üçüncü gününe ulaşıldı. Her akşam merakla takip edilen imsak vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. İşte 2018 Konya imsak ve iftar vakti...

Yeni Şafak
Diyanet vakit saatlerini açıkladı.
Diyanet vakit saatlerini açıkladı.

Müslümanlara farz olan oruç, Ramazan ayı içerisinde tutulur. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı İslam dininde kutsaldır.

Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak Müslümanlara emredilmiştir.

Konya sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 18 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Konya'da imsak vakti

03:52 iftar vakti ise 20:02 olacak.

Konya namaz vakitleri

İl il imsak ve iftar vakti

İmsak vakti nedir?

Orucun tamamlandığı sürenin belirlendiği iftar vakti dini görevini yerine getiren kişinin ne zaman yeniden yemek yemeye başlayacağını gösterir. İmsak vakti ile başlanan oruç sahur vakti ile sona eder ve bir günlük oruç tamamlanmış olur.

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