Ramazan 20 gün iftar menüsü
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

İftara ne yapsam diye düşüneneler için pratik ve lezzetli tarifler

20. gün iftar menüsü

Ramazan boyunca devam eden, Lokma.net sitesinden sizler için hazırladığımız menülerimizin artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ramazan’ın bitişinin hüznünü yaşarken bir taraftan da bayrama kavuşacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Son iftarlarımızı da çeşitlendirmeye ve eldeki imkanlarla en lezzetli şekilde sunmaya çalışıyoruz. Yöresel ve birbirinden farklı tatları denemek istiyorsanız bugün hazırladığımız ‘Özel’ menümüze göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 20. gün iftar menüsü
Lokma'nın 20. gün iftar menüsü

Peygamber Efendimiz’in hanımlarının eldeki malzemelerle mümkün olan en güzel yemekleri yaptığı, birbirlerine ve aile dışındaki insanlara da bu yemekleri aç kalma pahasına ikram ettiklerini biliyoruz.

Bizde bu doğrultuda elimizde bulunan imkanlarla en güzel yemekleri pişirmenize yardımcı olabilmek için iftar menüleri ve detaylı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.

‘İftar menüsü’ serimizin 19. gününde sizlere birbirinden lezzetli yemek tarifleri hazırladık. Lokma.net’e girerek yemeklerin tariflerini, kalori hesaplamalarını ve ortalama fiyat aralıklarına göz atmanızı tavsiye ederiz. Afiyet olsu

20. gün iftar menüsü

Tavuk Suyuna Yıldız Şehriye Çorbası

Zor zamanların kurtarıcısı olan şehriye çorbalarının bizde her zaman ayrı bir yeri vardır. Birçoğumuzun aklında çocukluktan kalma çok lezzetli bir çorbadır. Büyüklerimizin de sıkça yaptığı bir çorbadır. Çok pratik bir şekilde yapılan bu çorbayı yaz kış demeden tüketebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla sevdiklerinize ikram edebileceğiniz bu tarifimizi herkesin seveceğinden eminiz.

Tarif için tıklayınız: Tavuk Suyuna Yıldız Şehriye Çorbası

Reyhanlı Kuru Dolma

Yapılışı biraz zahmetli olsa da şüphesiz her dakikasına değecek reyhanlı kuru dolma, herkes tarafından sevilebilecek şahane bir lezzet. Davet ettiğiniz misafirlerinize ikram edebileceğiniz reyhanlı kuru dolma, lezzetiyle adeta bağımlılık yapacak. Peki reyhanlı kuru dolma nasıl yapılır? Bütün püf noktalarıyla aşağıdaki adımlarda görebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

REKLAM

Tarif için tıklayınız: Reyhanlı Kuru Dolma

Soslu Keşkek

Afyon yöresinden keşkek yapıyoruz hep beraber. Keşkek ülkemizin hemen hemen her köşesinde yapılan, birleştirici bir yemek. Neden birleştirici diyoruz, çünkü bu yemek tek başına yenilmez ki. Keşkek için toplanılır, kalabalık sofralar kurulur ve başköşeye de keşkek oturtulur. Üzerinde bolca gezdirilen tereyağıyla tam bir lezzet şöleni. Haydi hep beraber sallayalım kaşıkları keşkeğe...

Tarif için tıklayınız: Soslu Keşkek

Büzme Baklava

Çoluk çocuk herkesin sevindiği, insan hayatındaki en tatlı gündür bayram. Bu tatlı günlerde de tatlısız olmaz tabii. Özene bezene yapılan tatlılar bekler onları yiyecekleri bir gün önceden tam tekmil hazır olup. Biz de hazır ettik bayrama özel tatlılarımızı, yiyecekleri bekliyoruz sabırsızlıkla.

Tarif için tıklayınız: Büzme Baklava

18. gün iftar menüsü
RAMAZAN
18. gün iftar menüsü

17. gün iftar menüsü
RAMAZAN
17. gün iftar menüsü

16. gün iftar menüsü
RAMAZAN
16. gün iftar menüsü

15. gün iftar menüsü
RAMAZAN
15. gün iftar menüsü
İki ülkenin yararına

İki ülkenin yararına

Bakan Akar'dan Yunanistan ile görüşmelere ilişkin açıklama.
Doktorlara askerlik düzenlemesi

Doktorlara askerlik düzenlemesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemeyi açıkladı.
İkramiyetarihi belli oldu

İkramiye
tarihi belli oldu

​12 milyon emekliye toplam 10,7 milyar TL ödenecek.
Üretim durdu

Üretim durdu

Ticaret savaşı Huawei'de ilk etkisini gösterdi.
Korku dolu<br>gözlerle izlediler

Korku dolu
gözlerle izlediler

Yangının ardından mahalleli sokağa döküldü.
Boğaziçi aldatmasın <br>içlerinden geldim

Boğaziçi aldatmasın
içlerinden geldim

​Mim Kemal Öke, tezatlarla dolu hayatını anlattı...
Yağış uyarısı

Yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Bayram<br>öncesi hesapta

Bayram
öncesi hesapta

Emekliye bayram öncesi maaş müjdesi verdi.

Hizmete kapandı

Hizmete kapandı

3 ay önce başlayan taşınma süreci sona erdi.
Plaka müjdesi

Plaka müjdesi

​Binali Yıldırım açıkladı: Hayırlı uğurlu olsun.
Sandık başına<br>tecrübeli müşahit

Sandık başına
tecrübeli müşahit

​AK Parti, tecrübeli kadrolara görev verecek.
Özel de katılsın

Özel de katılsın

​İş dünyası yeni kredi paketi için çağrıda bulundu.
Ölene kadar<br>gün yüzü yok

Ölene kadar
gün yüzü yok

FETÖ'cü hainler ömür boyu hapis yatacak.
İndirim uzatılabilir

İndirim uzatılabilir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflarla bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.