Bereketin habercisi olan Ramazan ayını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu mübarek ay kısa bir süreliğine hem evimize hem de gönlümüze huzur getirdi. Biz de bu ayda iftar sofralarınıza lezzetli yemek tariflerimiz ile konuk olmak istedik. Son iftarlarımızı da çeşitlendirmeye ve eldeki imkanlarla en lezzetli şekilde sunmaya çalışıyoruz.

21. gün iftar menüsü

Kuru Bamya Çorbası

Osmanlı mutfağının vazgçilmezi olan bamya taze ve kuru yapısıyla tam bir vitamin deposu. Bu çorba içinizi ısıtacak.

Tarif için tıklayınız: Kuru Bamya Çorbası

Erikli ve Taze Sarımsaklı Bahar Dolması

Sizi lezzetli mi lezzetli Gaziantep mutfağına götürüyoruz. Antep'in insanları bu dolma sayesinde baharın gelişini anlıyorlarmış. O zaman denemeye değer bir tarifle şimdiden afiyet olsun.

Tarif için tıklayınız: Erikli ve Taze Sarımsaklı Bahar Dolması

Pastırmalı Muska Börek

Böreğin içerisinde pastırmayı kim sevmez ki? Bu lezzete bayılacaksınız.

Tarif için tıklayınız: Pastırmalı Muska Börek

Yaban Mersinli Limonlu Revani

Revani tatlısını yaban mersini ile denediniz mi? Bu eşsiz tatlı çay saatlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday.

Tarif için tıklayınız: Yaban Mersinli Limonlu Revani

RAMAZAN 20. gün iftar menüsü

RAMAZAN 18. gün iftar menüsü

RAMAZAN 17. gün iftar menüsü