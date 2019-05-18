29 yıllık vasiyetle binlerce kişi iftar ediyor

Yalova’da 1990’da vefat eden hayırsever Hayriye Güngör’ün ölmeden önce inşa ettirdiği camide başlatılan, vasiyeti üzerine çocukları ve torunları tarafından yürütülen iftar verme geleneği 30 yıldır aralıksız sürdürülüyor. İftar verme geleneğinin anneannesinin isteği üzerine başlatıldığını anlatan Hayriye Güngör’ün torunu İlker Kaya, 1990’dan beri 29 yıldır Ramazan aylarında yemek dağıttıklarını söyledi. İlk başta günde 150-200 kişiye iftar hazırladıklarını aktaran Kaya, sayının her sene artarak yaklaşık bin 500 kişiye ulaştığını söyledi.

YARDIMLAR GELİYOR

Kaya, şöyle konuştu: “Muazzam bir bereket yaşıyoruz. Ailemiz, oğlum, dayımın çocukları bir havuz yaptık. Herkes imkanı nispetinde bu havuza katkıda bulunuyor ama inanın hayırseverlerden büyük destek alıyoruz. Örneğin yemeğimizi yapıyoruz, yarın ne yapacağız diye düşünürken hiç abartmıyorum bir araba geliyor. İçinde koyunlar yüzülmüş, temizlenmiş, birçok gıda maddesi. Mesela hiç unutmuyorum, 4 pirinç torbası yaptırmış onu getirdi birisi. Çok destek alıyoruz.”

Her gün 4 çeşit yemek çıkardıklarını belirten Kaya, “Amacımız ileride vakıf kurup yemeği 12 aya yaymak. Burada camide tadilatlar yapıp aşevi şeklinde 12 ay yemek dağıtmak istiyoruz. Oğlum inşallah devam edecek ona vasiyet ediyorum ben” diye konuştu.