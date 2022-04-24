Ramazan 3 arkadaştan imece usulü iyilik
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RAMAZAN HABERLERİ

3 arkadaştan imece usulü iyilik

Trabzon’un Of ilçesinin Ağaçseven Mahallesi’nde 26 yıldır ramazan aylarında imece usulü hazırlanan iftar sofrası, orucunu açmak isteyenler için kuruluyor

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Haber Merkezi Yeni Şafak
3 arkadaştan imece usulü iyilik
Salonda günde ortalama 85 kişi misafir ediliyor.

Trabzon’un Of ilçesinin Ağaçseven Mahallesi’nde 26 yıldır ramazan aylarında imece usulü hazırlanan iftar sofrası, orucunu açmak isteyenler için kuruluyor. Rize-Erzurum kara yolundaki mahallede esnaflık yapan üç arkadaş 1994 yılında bir araya gelerek, kendi aralarında çay ocağında iftar yemeği hazırladı. Gelenekselleşen iftar sofrası 2 yıllık salgın süreci dışında 26 yıldır kuruluyor. Mahallenin girişindeki köprüye “Ramazan boyunca iftarda misafirimiz olur musunuz?” pankartı asan mahalle sakinleri, yolu kullanan sürücüleri, yolda kalanları, işçileri, Kur’an kursu öğrencileri ile ihtiyaç sahiplerini sofralarında konuk ediyor. İftar sofrasını kuranlardan iş insanı Mehmet Balıkçı, “Burası yılın 11 ayı kapalı, sadece bir ayı açık olur. Birçok yerden farklı misafirlerimiz buraya geliyor.” dedi. Esnaf Ahmet Aksu da masrafları 3 arkadaşıyla aralarında paylaştıklarını söyledi. Yemekleri yapan esnaf Yusuf Balıkçı da “Mevla’nın verdiği nimetleri bizde sunmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

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