32 yıldır hatimle teravih kıldırıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi Kıraat Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Fırat, Kayseri’nin tarihi iki camisi Hunat ve Camii Kebir’de 32 yıldır hatimle teravih namazı kıldırmanın gururunu yaşıyor.

Böyle bir vazifenin tarifinin kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Fırat, “Hunat Camii’nde 23 yıl kesintisiz hatimle teravih namazı kıldırdım. Camii Kebir’de de 9. yıl oluyor. Ancak 2 yıl pandemi nedeniyle ara vermiştik. Malum, Miladi ve Kameri takvimin gelişi bir değil dolayısıyla 1990’dan bu güne 32 yıl olsa da biz 34 ramazan yaşamış olduk. Dolayısıyla 23 yıl Hunat’ta 9 yıl Camii Kebir’de bu vazifeyi icra ediyoruz. Ömrüm yettikçe de bu vazifeyi yerine getirmek istiyorum” dedi.

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ALLAH’IN LÜTFU

Hatimle namaz kıldırdığı camilerin önemli ibadet yerleri olduğunu belirten Fırat, şöyle devam etti: “Kayseri’nin büyük camilerinde böyle bir vazifeyi icra etmek, Allah’ın lütfundan başka bir şey değil. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar da bu vazifeyi icra etmeyi bizlere müesser eylesin, gücümüzü, imkanımızı elimizden almasın. Bu toprakları, kadim mekanları korusun, düşmanların eline bırakmasın.”