600 yıllık tarihi camide hatim geleneği sürdürülüyor

Cami cemaati, toplu ibadet sayesinde manevi olarak daha mutlu olduklarını söylüyor.

Kütahya Paşam Sultan Mahallesi Kapanaltı mevkiinde bulunan tarihi caminin imam hatibi Mehmet Güngör tarafından 8 yıl önce başlatılan ve cemaatin yoğun katılımı ile okunan cüzlerin her perşembe günü ikindi namazı sonrası hatim duası yapılıyor.

Güngör, "Cemaatimiz Ramazan ayından sonra Kuran-ı Kerim okumayı bıraktığını fark edince cemaatimizi Ramazan sonrasından da okumaya yönlendirmek için cüz dağıtmak sureti ile hatim geleneğini başlattık. Yaklaşık 8 yıl önce başlatmış olduğumuz bu hatim geleneğinin cemaatimizin yanı sıra yurt dışından büyük katılımı ile hatimlerimizi yapıyoruz ve her perşembe günü ikindi namazı sonrasında camimizde hatimlerin dualarını tüm cemaatimiz ile burada yapıyoruz. Ramazan aylarında ise hatimlerimizin sayısı 80-100’e kadar çıkıyor. Cüz almak isteyen vatandaşlarımız ise bize sosyal medyadan ya da camimize gelerek alabilirler." dedi.

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Ramazan ayı ile birlikte cüzlerini artırarak okumaya devam ettiklerini söyleyen cami cemaati ise bu gelenek ile toplu hatimlerin olduğunu, manevi olarak da mutlu olduklarını söylediler.