Ramazan 600 yıllık tarihi camide hatim geleneği sürdürülüyor
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

600 yıllık tarihi camide hatim geleneği sürdürülüyor

Kütahya’nın en eski camilerinden olan 600 yıllık Takvacılar Camii’nde 8 yıl önce başlatılan hatim geleneği Ramazan’da da sürüyor. Cemaatin büyük ilgi gösterdiği gelenek ile haftada 80-100 hatmin duası yapılıyor.

Haber Merkezi İHA
600 yıllık tarihi camide hatim geleneği sürdürülüyor
Cami cemaati, toplu ibadet sayesinde manevi olarak daha mutlu olduklarını söylüyor.

Kütahya Paşam Sultan Mahallesi Kapanaltı mevkiinde bulunan tarihi caminin imam hatibi Mehmet Güngör tarafından 8 yıl önce başlatılan ve cemaatin yoğun katılımı ile okunan cüzlerin her perşembe günü ikindi namazı sonrası hatim duası yapılıyor.

Güngör, "Cemaatimiz Ramazan ayından sonra Kuran-ı Kerim okumayı bıraktığını fark edince cemaatimizi Ramazan sonrasından da okumaya yönlendirmek için cüz dağıtmak sureti ile hatim geleneğini başlattık. Yaklaşık 8 yıl önce başlatmış olduğumuz bu hatim geleneğinin cemaatimizin yanı sıra yurt dışından büyük katılımı ile hatimlerimizi yapıyoruz ve her perşembe günü ikindi namazı sonrasında camimizde hatimlerin dualarını tüm cemaatimiz ile burada yapıyoruz. Ramazan aylarında ise hatimlerimizin sayısı 80-100’e kadar çıkıyor. Cüz almak isteyen vatandaşlarımız ise bize sosyal medyadan ya da camimize gelerek alabilirler." dedi.

Ramazan ayı ile birlikte cüzlerini artırarak okumaya devam ettiklerini söyleyen cami cemaati ise bu gelenek ile toplu hatimlerin olduğunu, manevi olarak da mutlu olduklarını söylediler.

Ramazan'ın son cuması açılacak: Taksim Cami'nin halıları serildi
FOTOĞRAF 10
Title
Taksim Meydanı'nda yapımına 4 yıl önce başlanan caminin halıları seriliyor.
Title
Rulolar halinde camiye getirilen 3500 metrekare halı, cumartesi günü itibariyle serilmeye başlandı. 8 kişilik ekip, 3 vardiya halinde halıları seriyor.
Title
Üst katta serme işlemi biterken, alt kattaki serme işleminin de bugün tamamlanması bekleniyor.
Title
Yüzde 100 yün olan halılar, Manisa'da dokunduktan sonra İstanbul'a getirildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Ramazan'ın son cuması açılacak: Taksim Cami'nin halıları serildi
Taksim'de yapılan camide son aşamaya gelindi. Ramazan ayının son cuma günü açılması planlanan caminin deve tüyü rengi halıları serilmeye başlandı.
Abone Ol Google News
Cezayir sıcakları kapıda

Cezayir sıcakları kapıda

Hava sıcaklığı 10 derece birden artacak.
İzmirde maç başladı

İzmir'de maç başladı

​Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.
HDPli Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame

HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

​Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Bakan Yardımcısı 'heyecanın katlanarak artıyor' deyip açıkladı.
50 milyon liralık<br>sosyal destek

50 milyon liralık
sosyal destek

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay duyurdu, başvurular başladı.

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.