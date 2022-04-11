Ramazan 75 bin gönüllü iyilik taşıyor
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RAMAZAN HABERLERİ

75 bin gönüllü iyilik taşıyor

Türk Kızılay’ın, “Az çok demeden paylaşan tüm kalplere hilal olsun” sloganıyla başlattığı ve genç, kadın ve engellilerden oluşan yaklaşık 75 bin gönüllü aracılığıyla yaygınlaşan Ramazan kampanyası sürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
75 bin gönüllü iyilik taşıyor
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Türk Kızılay’ın, “Az çok demeden paylaşan tüm kalplere hilal olsun” sloganıyla başlattığı ve genç, kadın ve engellilerden oluşan yaklaşık 75 bin gönüllü aracılığıyla yaygınlaşan Ramazan kampanyası sürüyor. Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Kızılay Engelsiz teşkilatındaki gönüllülerin koordinasyonuyla Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları organize ediliyor, yaşlılara vefa ziyaretinde bulunularak evleri temizleniyor, market/eczane ihtiyaçları gideriliyor, çocuklu aileler için özel paketler hazırlanarak dağıtılıyor.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Kampanya kapsamında bu yıl Ramazan ayı boyunca yaklaşık 8 milyon kişiye ulaşılması planlanırken, kampanyadaki yardım miktarı hayırseverlerin bağışlarıyla artıyor. Kampanya ile ilgili tüm faaliyetler Kızılay'ın dijital gönüllü yönetimi sistemi olan “gonulluol.org” üzerinden organize edilerek ihtiyaç halinde yeni görevle açılıyor.

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