Ramazan 893 yıldır ayakta
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

893 yıldır ayakta

Siirt’te 1129’da yaptırılan Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı cami, yıllara meydan okuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
893 yıldır ayakta ​
Ulu Cami imamı Nezir Obut aradan 893 yıl geçmesine rağmen caminin güzelliğini koruduğunu ve ayakta durduğunu söyledi.

Siirt’te 1129’da yaptırılan Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı cami, yıllara meydan okuyor. Dikdörtgen prizma kaide üzerine yuvarlak gövde mimarisi ile inşa edilen ve yukarıya doğru incelen minaresinin her dört yanında Kufi yazı türüyle Hazreti Muhammed ve dört halife Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali’nin isimlerinin nakşedilmesi dikkati çekiyor. Cami, dıştan kesme taş, içten ise etrafı Horasan harcı ile derz yapılan yığma taşlarla inşa edilmesi ve sadeliğiyle ilgi görüyor.

GÜZELLİĞİNDEN ETKİLENİYORLAR

Ulu Cami imamı Nezir Obut aradan 893 yıl geçmesine rağmen caminin güzelliğini koruduğunu ve ayakta durduğunu söyledi. Bin kişilik kapalı 5 bin kişi kapasiteli caminin son restorasyonunun 2006-2012 yılları arasında yapıldığını anımsatan Obut, “Ziyaretçiler caminin doğallığı ve güzelliği karşısındaki atmosferden etkileniyor” dedi.

Minik Furkanın kahreden sonu

Minik Furkan'ın kahreden sonu

​Gözü yaşlı aile boğazları düğümledi: 'Tek hayali vardı'
Bodrumda orman yangını

Bodrum'da orman yangını

​Bölge araç trafiğine kapatıldı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kurala uymayan gönderilsin

'​Biz de huzursuz ve rahatsızız.'

​Ömür Akkor'un yeni kitabı Efendimizin sofrasını anlatıyor.
İki yaşındaki Tulin'in feci ölümü

İki yaşındaki Tulin'in feci ölümü

Oyun oynadığı kamyonun altında can verdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus bombardımanı altında.

​Prof. Dr. Habil Şentürk Yeni Şafak'a konuştu.

​Gıdayı yazılımla güvenceye alalım.

​Başak Cengiz'in ailesi Erdoğan çiftiyle buluştukları iftarı anlattı.

​Son durak ücretsiz mini market.

Dört yaşın üstündeki çocuklarda 2 saati geçmemeli.
Kanada'da çirkin saldırı

Kanada'da çirkin saldırı

Teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: Beş yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​sanatçılarla iftar programında konuştu.
'15 Temmuz istisnai bir tablo'

'15 Temmuz istisnai bir tablo'

TBMM Başkanı Şentop iş insanları ile iftarda bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.