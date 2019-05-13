8. gün iftar menüsü

11 ayın sultanı tüm bereketi ile ilk haftasını geride bıraktı. 2. ve yeni bir haftaya başlarken biz de Ramazan özel menülerimizi yeniledik. İftar sofralarınıza eşlik etmeye devam ettiğimiz bu özel ayda menülerimize de ayrı bir özen gösteriyoruz. Ramazanın bereketi yuvanızı, kalbinizi sarsın. Şimdiden afiyet olsun.

Menüler:

Toyga çorbası Orta Asya'dan Anadolu mutfaklarına taşınan bir çorbadır. Bu nefis çorba İç Anadolu'nun vazgeçilmez bir lezzeti haline gelmiştir. Sizin de çok seveceğinize eminiz.

Tarif için tıklayınız: Toyga çorbası

Ramazana özel tariflerimizden en besleyici ve lezzetlisi sizlerle. Uzun süren oruç günlerinde bu nefis lezzet vücudunuzun tüm protein ihtiyacını karşılayacak. Bu pratik tarif iftar sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.

Tarif için tıklayınız:Fırında kuzu incik

Eriştenin en lezzetli hali pilav olarak karşınızda. Kolayca hazırlanan bu tarif hafif olmasıyla da iftar menülerinizde ayrılmaz bir parça haline gelecek.

Tarif için tıklayınız: Erişte pilavı

İftar sofrasından kalktıktan sonra yazın en güzel halini hatırlatan bu pratik ve hızlı bir şekilde hazırlanan tatlıya çayın yanında bayılacaksınız.

Traif için tıklayınız: Yaz meyveleri ile crumble