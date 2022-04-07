Ramazan Abdulkadir Geylaninin gölgesinde iftar
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Abdulkadir Geylani’nin gölgesinde iftar

Irak’ın başkenti Bağdat’ta her yıl olduğu gibi bu Ramazan da aileler iftar etmek için Şeyh Abldulkadir Geylani Külliyesi’ni tercih ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdulkadir Geylani’nin gölgesinde iftar
Bağdat'ta iftar

Irak’ın başkenti Bağdat’ta her yıl olduğu gibi bu Ramazan da aileler iftar etmek için Şeyh Abldulkadir Geylani Külliyesi’ni tercih ediyor.

AİLELER KAYNAŞIYOR

Yanlarında getirdikleri yiyeceklerle Abdulkadir Geylani Külliyesi’nde kurdukları yer sofralarında oruçlarını açan Bağdatlılar, bu manevi atmosferde dua ederek birlikte iftar etmenin keyfini yaşıyor. Mütevazı iftar menülerinde ise Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmanın yanı sıra ayran ve mercimek çorbası öne çıkıyor. Daha önce birbirini tanımayan aileler iftar süresince yan yana sofralarda kaynaşıp sosyal bağ da geliştiriyor.

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