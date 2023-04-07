Affedebilmek

Enbiya Yıldırım

Yaşam içerisinde bizleri hüzünlendirecek çok şeyle karşılaşırız. Bazen ailemizden kaynaklanan nedenler, bazen de çevremizdeki sebeplerden dolayı üzülürüz. Izdıraptan dolayı uykusuz geçirdiğimiz geceler bile olur. Bazen de üzüntümüzün kaynağı kendimiz oluruz. İşlerimizin istediğimiz gibi gitmeyişi veya aşmak istediğimiz bir hayat basamağına takılmamız veyahut da sağlık sorunları nedeniyle üzüntüye kapılmamıza neden olacak nice sıkıntıyla yüzleşiriz. Öyle ki, gündelik hayatta kalbimizi ağrıtan her bir şeyin sadece başlığını kaydedecek olsak, birkaç yıl içinde ciltler dolusu tutacak bir kitap oluşacağını söylemek abartı olmaz. Akşamleyin başınızı yastığa koyduğunuzda, gün içerisinde canınızı sıkan ve üzülmenize neden olan hususları gözünüzün önünden bir geçirin. Ne kadar da problemle karşılaşmışım diyeceğinizi biliyorum. Evinizden çıkmadan önce, iş yerine giderken, çalıştığınız yerde, hatta mescitte, eve dönüş yolunda, akşam adımınızı kapıdan içeri attığınızdan yatana kadar… Etrafınız adeta problemlerle kuşatılmış gibidir.

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Sorunlarımızdan bir kısmı yüreğimize oturur. Çevremizde dostumuz olarak bildiğimiz insanlardan yediğimiz darbeler ile namazları huşu ile kılışlarına, camilerde çok güzel vaaz vermelerine aldandığımız dindar kişilerin ayak oyunları kalbimize ağır yük gibi konar. Uğradığımız haksızlık böylesi bir şekilde olunca acısı iki kat olur. Etrafımızda güveneceğimiz ve gerektiğinde yaslanıp ağlayacağımız gerçek bir dost bulamamanız bizi kahreder. Dünyaya yalnız geldiğimizi ve yalnız gideceğimizi biliyoruz ancak, hayatımızı sürdürürken hem de kalabalıklar arasında bulunurken bile yalnız olduğumuzu hissetmemiz bizi derinden üzer.

Tüm bunları dile getirirken veya kendi kendimize dertlenirken bir şeyi ihmal ederiz: Hep başkaları tarafından zulme uğradığımızı düşünürüz, gözümüzün önünden hep bunlar geçer. Nedense bizim başkalarına ettiklerimiz aklımıza gelmez. O yüzden başımızı yastığa koyduğumuzda bir de kimlere haksızlık etmiş olabileceğimizi düşünelim. Kime kötü söz söylemişiz, kimi arkasından çekiştirmişiz, kimin malına veya bedenine karşı ölçüyü kaçırmışız, bir hesap edelim. Bunu yaptığımızda, esasında kendimizin de o kadar masum olmadığını anlarız. O kadar çok kul hakkına girmişizdir ki, bunları yazmak için kalem yetmez. Çekiştirdiğimiz kişilerin sayısının haddi hesabı yoktur, kalplerini kırdığımız pek çok dostumuz vardır. Yapıp ettiklerimize sonra çok pişmanlık duyarız ama içimizden duyduğumuz pişmanlığı çoğu kez dile getirip özür bile dileyemeyiz. Yaptığımız haksızlıklar aklımıza geldikçe içimizde bir sancı hissederiz, yüreğimiz kavrulur. Aradan geçen uzun yıllar bilenlerin konuyu unutmalarını belki sağlar ancak, her hatırladığımızda içimizde bir şeyler düğümlenir. Lakin yine de değişmeyiz. Hayata bildiğimiz gibi devam ederiz. Demek istediğim, bizim de pek masum olmadığımızdır.

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Kim bilir, belki de bu kadar sıkıntı ve problemle karşılaşmamızın nedeni, kendimizin de bir problem kaynağı oluşumuzdur. Sıkıntılı bir insan olduğumuzdan hep sorun çıkarıyoruzdur, problemler de gelip bizi buluyordur. İşin bu boyutunu bir düşünmek gerekir sanırım. Neden insanlarla aramızda sorunlar oluşuyor? Kaldı ki, insanî ilişkilerdeki sorunlar çoğu zaman tek taraflı olarak ortaya çıkmaz. İki taraftan da kaynaklanan kusurlar vardır.

O zaman geriye ne kalıyor? Öncelikle kendimizi düzeltmek değil mi? Evvela kendimize bir çeki düzen vereceğiz, yüklenmemiz gereken sorumluluğu yerine getireceğiz ki, en azından şikayetçi olmak için hakkımız olsun. İnsanlara yapmadığını bırakmayan birinin sızlanmaya hiç hakkı yoktur çünkü! Mükemmel insan olmamız belki hayal ancak bu uğurda bir çaba içerisinde bulunmamız icap eder. Başkalarının haklarını sırtlanmış olarak ahirete gitmenin ne kadar veballi olduğunu bilmeyenimiz yok. Gıybet ve kötülük etmekle ilgili ayetleri hepimiz biliriz. Buna rağmen, etrafımızdaki insanlarla geçimli bir yaşam süremediğimiz ve güven veremediğimiz için, ahiret öncesi hayatımız istenilen güzellikte yaşanmaz. Darendeli Hulusi Efendi’nin deyişiyle:

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Mücrimim bu cürmümün afvın temennâ eylerim

Ey Hulûsî bahr-i isyân içre kalam mı aceb

Bu âciz kulunu kâfile-i aşkdan cüdâ kılma

Bakıp noksânıma rahmınla et afv u atâ yâ Rab

Kendimizi düzeltmeye çabalarken artık insanın nasıl bir varlık olduğunu anlamak durumundayız. İşte kul, başkalarına haksızlık eden ve kendisi de haksızlığa uğrayan bir varlık. Bir başka ifadeyle, hem zulmeden hem de zulme maruz kalan, yaşamı çelişkilerle dolu bir ucube! Demek ki bu varlık, beklemediğimiz bir zamanda ve beklemediğimiz bir şekilde bizi sıkıntıya ve üzüntüye sokabilir. Bunu bu şekilde kabul ettikten sonra yaşamı onlarla birlikte nasıl bir arada sürdürebileceğimizin yollarını arayabiliriz. Sonuçta ne kadar küssek, darılsak ve beğenmesek de insanların önemli bir kısmı bu şekildedir. O zaman, kendimizi düzeltmeye çabalarken, insanlarla olan ilişkilerde işe bir yerden başlamak gerekecektir. Başlangıç noktası ne olmalıdır diyecek olursanız, “affetmektir” cevabını vereceğiz. Zaten Allah Teâlâ da bizi affedici olmaya çağırmaktadır:

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“Affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 199) Bizi bizden çok daha iyi tanıyan yaratıcımız, burada Müslümanın sahip olması gereken üç güzel hasleti dile getirmektedir: Birincisi, affedici olmak. İnsanların kusurlarını mümkün olduğunca büyütmemek, bağışlamak ve ilişkileri tamamen koparıp atmamak. İkincisi, herkesin iyiliği için çabalamak yanında etrafımızdaki insanlara da aynı şeyi öğütlemek. Üçüncüsü de, laf anlamayan ve ne konuştuğunu bilmeyen insanlardan uzaklaşmak; gereksiz ve faydasız tartışmalardan kaçınmak.

Fudayl bin Iyâz anlatıyor: Kabe’de yanımda oturan bir Horasanlı kadar zahid bir insana rastlamadım. Tavaf etmek üzere kalkmıştı ki, parasını çaldılar. Bunun farkında olunca ağlamaya başladı. Kendisine “Paran çalındı diye mi ağlıyorsun?” dedim. O “Hayır, ona ağlamıyorum, yalnız kıyamet günü Allah Teâlâ’nın huzurunda kendisiyle karşılaştığımızda bana karşı verecek cevap bulamayıp perişan olacağını bildiğim için, ona acıdığımdan ağlıyorum” dedi. (İhya, 3/413)

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İbadetlerin kulluk bilincine katkısı



