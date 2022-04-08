Ramazan Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi, sakız kullananın durumu?
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Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi, sakız kullananın durumu?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi, sakız kullananın durumu?
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BİR SORU BİR CEVAP / NEVİN MERİÇ

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz. Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396).

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