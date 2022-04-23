Aksa’da dünya değişsin sofrası

Ramazan’da dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanların evlerine sıcak yemek ulaştıran Sadakataşı Derneği, İsrail’in işgali altındaki Mescid-i Aksa’da geleneksel iftarını düzenledi. Mescid-i Aksa’nın avlusunda bu yıl 11’ncisi düzenlenen ve “Dünya Değişsin” çağrısıyla kurulan iftar sofrasına binden fazla Müslüman iştirak etti.

ÇOCUKLARA BAYRAMLIK

İftarın yanında sosyal ve ekonomik anlamda gelir seviyesinin düşük olduğu Filistin’de dernek tarafından binlerce aileye gıda kumanyası, zekât, fitre dağıtımları ve bayramlık kıyafet dağıtımları gerçekleştirildi.

35 ÜLKEDE SOFRA

Sadakataşı Derneği, Ramazan çalışmalarını bu yıl başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve 100’ün üzerinde bölgede gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendiriyor. Bu yıl Ramazan yardımları kapsamında 15 bini Türkiye’de olmak üzere 35 ülkede 40 bin aileye Ramazan kumanyası ulaştırılıyor. Ramazan’da 10 binin üzerinde aileye fitre ve zekat yardımı yapılıyor.

REKLAM

Destek olmak için

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya bedelini 300 TL, bayramlık bedelini 450 TL, fitre ve fidye bedelini 40 TL, iftar bedelini ise 50 TL olarak belirledi. Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor.