Ramazan Aksanın düzenini kadınlar sağlıyor
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Aksa’nın düzenini kadınlar sağlıyor

Ramazan’da binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Mescid-i Aksa’da düzenden sorumlu gönüllüler, haremin kadınlara ayrılan bölümlerinde cemaat arasında safları oluşturuyor, sükuneti ve güvenliği tesis ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
&quot;Mescid-i Aksa'yı Düzenleme Komitesi&quot;ne bağlı gönüllü kadınlar sarı renkli yelek giyiyorlar.
"Mescid-i Aksa'yı Düzenleme Komitesi"ne bağlı gönüllü kadınlar sarı renkli yelek giyiyorlar.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da Ramazan'da haremdeki düzeni "Mescid-i Aksa'yı Düzenleme Komitesi"ne bağlı gönüllü kadınlar sağlıyor. Komite, Ramazan'da binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Mescid-i Aksa'da tertip ve düzeni oluşturmak için yaklaşık 10 yıl önce yalnızca 10 gönüllü kadının katılımıyla kuruldu. Yıllar içinde sayıları yaklaşık 400'e ulaşan ve cemaat arasında sarı renkli üniforma yelekleriyle seçilen gönüllüler, haremin kadınlara ayrılan bölümlerinde safları düzenlemek, geçişler için koridorlar açmak, sükuneti korumak, gürültüye engel olmak ve güvenliği sağlamakla görevlendiriliyor.

İLK ÇALIŞMALAR 10 KİŞİYLE BAŞLADI

Komite kurucusu ve Mescid-i Aksa'nın El Yazması Restorasyon Merkezi Müdürü Rıdvan Amr, ilk komitenin 2009 yılı Ramazan'ında 10 kişiyle kurulduğunu belirterek, komitenin tamamen gönüllü kadınlardan oluştuğunu, herhangi bir maddi destek almadıklarını söyledi. Özellikle Ramazan'da alanda düzeni sağlamanın zorlaştığını, kaybolan çocuklar olduğunu, hırsızlık vakaları yaşandığını, sükunetin bozulduğunu kaydeden Amr, komitenin bunların önüne geçmek için çaba sarf ettiğini aktardı. Amr, gönüllülerin, kalabalığın had safhaya ulaştığı bazı günlerde kaybolan yaklaşık 60 çocuğu ailelerine teslim ettiğini söyledi.

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