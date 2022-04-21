Ramazan Aksarayın Ramazan lezzeti Aksaray Tahinlisi
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Aksaray’ın Ramazan lezzeti: Aksaray Tahinlisi

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında Coğrafi İşaret Belgesi alarak tescillenen Aksaray Tahinlisi, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aksaray’ın Ramazan lezzeti: Aksaray Tahinlisi
Aksaray Tahinlisi

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında Coğrafi İşaret Belgesi alarak tescillenen Aksaray Tahinlisi, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi oldu. Aksaray Tahinlisi lezzetiyle çevre illere kendisini kısa sürede duyururken, yurt dışında bulunan çok sayıda Aksaraylı gurbetçi dolayısıyla yurtdışında da ciddi bir şekilde tanıtılıyor. Tahinli pide üretimi sabah erken saatlerde başlarken, kimi vatandaşlar erken saatte, kimileri de iftar öncesi tahinlisini alıyor. Bazı vatandaşlar da yurtdışında yaşayan akrabaları için çok sayıda sipariş verip, özel paketlerle yurtdışına gönderiyor.

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