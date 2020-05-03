Ramazan Altı dakika erken okunan ezanla iftar yaptılar Bir gün kaza orucu tutacaklar
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Altı dakika erken okunan ezanla iftar yaptılar: Bir gün kaza orucu tutacaklar

Bursa'nın Karacabey ilçesinde merkezi sistemle 76 caminin hoparlörlerinden aynı anda ancak 6 dakika erken okunan akşam ezanı nedeniyle binlerce kişi, erken orucunu açtı. Karacabey İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya konuyla ilgili, hataya yol açan görevlilerin özür dilediğini belirterek, "Akşam ezanının sehven erken okunmasından dolayı ezana itibar ederek orucu vaktinden önce açanlar bu günkü orucu kaza edecekler." dedi.

Haber Merkezi DHA
Karacabey'de akşam ezanı 6 dakika erken okundu.
Karacabey'de akşam ezanı 6 dakika erken okundu.

Karacabey ilçesinde Ulu Camii'nden okunan ve merkezi sistem nedeniyle ilçedeki 76 caminin hoparlörlerinden aynı anda halka duyurulan akşam ezanı, görevlinin dikkatsizliği sonucu 6 dakika erken okundu. Bazı vatandaşlar yanlışlığı fark ederken, bazıları ise ezan ile birlikte oruçlarını 6 dakika erken açmak zorunda kaldı. Yaklaşık 85 bin nüfuslu Karacabey ilçesinin sakinleri, "Orucumuzu ezana göre açtık. Ezan erken okununca 6 dakika orucumuzu erken açmış olduk. Biz hocaya göre hareket ettik. Herkes şimdi birbirine soruyor ne olacak diye. Ardı ardına 3 kere ezan okundu. Ama herkes ilk ezana göre orucunu açtı” ifadelerini kullandı.


İLÇE MÜFTÜSÜ: ORUCU KAZA EDECEKLER


Karacabey İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya konuyla ilgili, "Değerli Karacabeyliler, merkezi sistemde akşam ezanının sehven erken okunmasından dolayı ezana itibar ederek orucu vaktinden önce açanlar bu günkü orucu kaza edecekler. Ezanı merkezden okutan arkadaşlar, yaşanan hatadan dolayı özür diliyor” açıklamasında bulundu.

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