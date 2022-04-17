​Ankara’da huzurun adresi Hacı Bayram-ı Veli ​

Bazı vatandaşlar dua ediyor, bazıları Kur’an-ı Kerim okuyor.

Ramazan’da hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar tarihi Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’nin yolunu tuttu. 2 yıl pandemi kısıtlamalarından dolayı kapalı kalan türbe, bu yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Bazı vatandaşlar dua ediyor, bazıları Kur’an-ı Kerim okuyor. Vatandaşlardan Ayhan Özmen çocuklarıyla birlikte türbenin yolunu tutanlardan.

Özmen, “Evlatlarımıza güzel bir ülke, güzel bir ömür nasip etmesi için Allah’a dua ettik” diye konuştu. Ziyaretçilerden Aşır Ağım, da “Ramazan’ın bereketinden feyz almak için Hacı Bayram’ın yolunu tuttum. Rahmet ayında elleri semaya kaldırmak, Allah’tan istemek gerekli” derken, Ayşe Kızılkaya’da Kur’an okumak için Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’ne gelenlerdendi.