Ramazan Annelerin elinden ihtiyaç sahiplerine
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RAMAZAN HABERLERİ

Annelerin elinden ihtiyaç sahiplerine

Elazığ’da gönüllü anneler, ramazanda yaşlı ve kimsesizler için kendi evlerinde yemek hazırlıyor. Onlardan biri olan Feyza Yüksek, “Mutfağımızda pişen yemeğin başka bir ailenin iftarında yer alması bizi mutlu ediyor” diyor. Her gün 10 aile için yemek ve gıda kolisi dağıtılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Annelerin elinden ihtiyaç sahiplerine
İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları öncülüğünde bir araya gelen gönüllü anneler, ramazanda ihtiyaç sahibi, evlerinde yemek yapamayan yaşlı ve kimsesizlere destek olmak için “Paylaşarak kendi evini bereketlendir” sloganıyla çalışma başlattı.

Elazığ’da gönüllü faaliyetler yapan anneler, ramazanda evlerinde yemek yapamayan yaşlı ve kimsesizlere hazırladıkları yemekleri ulaştırıyor. İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları öncülüğünde bir araya gelen gönüllü anneler, ramazanda ihtiyaç sahibi, evlerinde yemek yapamayan yaşlı ve kimsesizlere destek olmak için “Paylaşarak kendi evini bereketlendir” sloganıyla çalışma başlattı. Yardıma gelen gönüllü genç kızlarla her gün bir annenin mutfağında el birliğiyle pişirilen üç çeşit yemek, tatlı ve salatalar paketleniyor, önceden belirlenen engelli, yaşlı ve kimsesizlere evlerinde teslim ediliyor. Kentte 30 gönüllü annenin yer aldığı çalışmada, her gün ortalama 10 aile için yemek hazırlanıyor. Gönüllüler, yemek götürdükleri evlere gıda kolisi yardımında da bulunuyor.

8 YAŞINDAKİ RANA DA ANNESİNE YARDIM EDİYOR

Evinin mutfağını açan annelerden Feyza Yüksek, üç yıldır gönüllü olarak iyilik için mücadele ettiğini, kendi mutfaklarında yemek pişirme çalışmasını sürdürdüklerini söyledi. Yüksek, “Paylaşmak çok güzel hissettiriyor. Bizzat bu işin içerisinde olmak, kendi ellerimizle yemek yapmak bizim için çok güzel bir amel. Yardım ettiğimiz ailelerin güler yüzü bize yetiyor. Mutfağımızda pişen yemeğin başka bir ailenin iftarında yer alması bizleri mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı. Annelerden Sinem İşlek de 5 yıldır destek verdiği bu hayır işinde arkadaşlarıyla el ele çalıştıklarını aktardı. Evlerini böyle bir hizmet için açmanın çok güzel olduğunu dile getiren İşlek, “Beraber yapılan yemekler daha lezzetli oluyor. Birlikten kuvvet doğar sözü çok doğru. Yemekleri götürdüğümüz ailelerin gözlerindeki mutluluk çok anlamlı. Ramazan boyunca çalışmalarımız sürecek.” diye konuştu. Yemek yapımına yardımcı olan gönüllülerden Eda Nur Özdemir de iyiliği yaymak için gayret ettiklerini vurguladı. Annesine yardım eden 8 yaşındaki Afife Rana Yüksek de “Ramazan paylaşmaktır. Allah birbirimizi kardeş kılmış. Bugün annem ve ablalarımla birlikte yemek hazırladık. Bu akşam yemek dağıtacağız. Çok mutluyum. Yaptığımız bu yemekler ailelere gittiği için çok mutluyum.” dedi.

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