Atık kumaşlardan bayramlık

Dünya

AB'den sivil katliamın yaşandığı Buça'ya ziyaret: İnsanlığımız paramparça oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yüzlerce sivilin cesedinin bulunduğu Ukrayna'nın Buça kenti ile başkenti Kiev'i ziyaret etti. Von der Leyen, gördüğü manzara karşısında, "Buça'da insanlığımız paramparça oldu." açıklamasını yaptı.