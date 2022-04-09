Ramazan Atık kumaşlardan bayramlık
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RAMAZAN HABERLERİ

Atık kumaşlardan bayramlık

Sivas’ın Ulaş ilçesinde tekstil fabrikalarından temin edilen defolu ürünler ve atık kumaşlardan yeni giysiler diken kadın kursiyerler, Ramazan Bayramı’nda ihtiyaç sahibi aileleri sevindirecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Atık kumaşlardan bayramlık
Defolu ürünler ve atık kumaşla yeniden değerlendiriliyor.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde tekstil fabrikalarından temin edilen defolu ürünler ve atık kumaşlardan yeni giysiler diken kadın kursiyerler, Ramazan Bayramı’nda ihtiyaç sahibi aileleri sevindirecek. Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, yaklaşık 1,5 ay önce başlattıkları projeyi, “Ulaşlı kadınlar el ele bayramlıklarınız bizden” sloganıyla yürüttüklerini söyledi. Projeye gönül veren 12 kursiyerin, sosyal yardım kaydı bulunan aileler için çalıştıklarını anlatan Baş, “129 çocuğumuz ile 65 yaş üstü 84 vatandaşımız için kıyafet dikiyoruz. Hepsini bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmış olacağız” diye konuştu.

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