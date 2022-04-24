Ramazan Avustralyada Ramazan 2 bin 500 Avustralyalı buluştu
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Avustralya'da Ramazan: 2 bin 500 Avustralyalı buluştu

Avustralya’daki Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik kısıtlamalar nedeniyle 2020 ve 2021’de yapılamayan geleneksel “Sokak iftarı” vatandaşların yüksek katılımıyla gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avustralyada Ramazan: 2 bin 500 Avustralyalı buluştu
Meadow Heights Camii

Avustralya’daki Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik kısıtlamalar nedeniyle 2020 ve 2021’de yapılamayan geleneksel “Sokak iftarı” vatandaşların yüksek katılımıyla gerçekleştirildi. Avustralya Milli Görüş Teşkilatları (İCMG) tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen iftar programı, yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla Melbourne kentindeki Meadow Heights Camisi’nde yapıldı.

İCMG Teşkilatlanma Başkanı Ömer Faruk Yalçıner “Pandemiden sonra açıkçası bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştik. 2 bin kişinin üzerinde katılım oldu, yemeklerimiz yetmedi. Gelecek yıl daha büyük bir organizasyonla yapacağız.” dedi. Sokak İftarı, Avustralya’da halka açık olarak düzenlenen en yüksek katılımlı iftar olarak kayıtlara geçti.

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